banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1395
ALTIN
467.743
DOLAR
7.8509
STERLİN
10.5045
EURO
9.5345
Meyhaneler kapalı gece kulüpleri açık, yok böyle tuhaflık!
Meyhaneler kapalı gece kulüpleri açık,...
Hangi muhalefet veya hangi Erhürman ve Özersay?
Hangi muhalefet veya hangi Erhürman...
Bir halk olduğunu unutmuşa benziyorlar
Bir halk olduğunu unutmuşa benziyorlar
Hastaneye bağış fotoğrafı pahalıya mal oldu
Hastaneye bağış fotoğrafı pahalıya mal...
banner376

Cumhurbaşkanı Tatar Akıncılar heyetiyle görüştü

14 Aralık 2020 Pazartesi 17:18
Cumhurbaşkanı Tatar Akıncılar heyetiyle görüştü
banner337
banner351

CUMHURBAŞKANI TATAR AKINCILAR HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

TATAR, AKINCILAR BELEDİYE BAŞKANI BARBAROS VE AKINCILAR-LURUCİNA KAPI İNİSİYATİFİ YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros ve Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi yönetimini kabul etti. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sınır kapılarının 2003 yılında Başbakan Derviş Eroğlu döneminde açıldığını hatırlatarak toplumların karşılıklı geçişlerine her zaman sıcak baktığını ifade etti ve 2003 yılından bugüne birçok sınır kapısının açıldığını kaydetti.

“LOKMACI KONUSUNDA TEPKİMİZİ DEFALARCA İLETTİK”

Pandemi nedeniyle Lokmacı Sınır Kapısı’nın kapanmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Tatar, kapının tekrar açılmamasıyla ilgili tepkilerini Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis, BM ve AB yetkililerine defalarca ilettiklerini belirtti. 

banner341
Rum tarafınca kapatılan Lokmacı Kapısı’nın açılmamasının Arasta çarşısını olumsuz etkilediğini kaydeden Tatar, yaşanan bu sürecin AB politikalarına ters olduğunun altını çizdi.

Pandemiyle ilgili güncel değerlendirmenin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yapılmakta olduğunu ifade eden Tatar, özellikle Güney’de vaka sayısının patlama yaptığı bu günlerde Güney Kıbrıs’la KKTC arasındaki geçişlerin sağlık açısında barındırdığı riske işaret etti.

“AKINCILAR-LİMYA ARASINDA KAPI AÇILMASINA KARŞI DEĞİLİM”

Akıncılar ile Limya arasında sınır kapısı açılmasına karşı olmadığını ifade eden Tatar, kapının açılmasının, tarihi ve mimarisinin son zamanlarda yaşatılması için büyük emek sarf edilen bölgeye önemli katkısı olacağını kaydetti.

“Orijinal bir Türk köyü olan Akıncılar’ın büyük tarihi vardır ve bölgeden çok önemli isimler yetişmiştir” şeklinde konuşan Tatar, Kıbrıs Türk halkının bir öz değeri olan Akıncılar’ın her zaman yanında olduklarını belirtti.

Pandemi sonrası KKTC’nin daha refah içinde bir yaşama kavuşmasını ve geleceğe umutla bakılmasını temenni eden Tatar, Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi yönetimine başarılar diledi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarAkıncılar Belediye Başkanı Hasan BarbarosAkıncılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP Parti Meclisi kurultay tarihini belirleyecek
UBP Parti Meclisi kurultay tarihini belirleyecek
Bakan Arıklı , KKTC Futbolcular Derneği’ni kabul etti
Bakan Arıklı , KKTC Futbolcular Derneği’ni kabul etti
Erhürman, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararları eleştirdi
Erhürman, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararları eleştirdi
Sokaktaki sevimli dostların sağlığı için işbirliği
Sokaktaki sevimli dostların sağlığı için işbirliği
Girne Belediyesi araç filosunu genişletti
Girne Belediyesi araç filosunu genişletti
Okullar kapatılmayacak
Okullar kapatılmayacak
KAR-İŞ Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararları eleştirdi
KAR-İŞ Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararları eleştirdi
Arıklı'dan EL-SEN'e şov yapıyor iddiası!
Arıklı'dan EL-SEN'e şov yapıyor iddiası!
Saner: "Son derece yanlış bir adım"
Saner: "Son derece yanlış bir adım"
EL-SEN grev yapmayacak
EL-SEN grev yapmayacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim