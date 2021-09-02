Cumhurbaşkanı Tatar, Akdeniz Barış Parkuru’na katılan sporcuları ve takım yöneticilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz Barış Parkuru’na katılan sporcuları ve takım yöneticilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı'nın bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği, Türkiye ile KKTC arasında çift yönlü yüzülen Akdeniz Barış Parkuru’na katılan sporcuları ve organizasyonun düzenlenmesine katkı koyanları tebrik ederek teşekkürlerini ileten Tatar, Mavi Vatan’da verilen mücadeleye değindi, geleneksel hale gelen parkurun Türkiye ile KKTC arasındaki bağların daha güçlenmesine vesile olduğunu belirtti.

“AKDENİZ BARIŞ PARKURU’NUN ULUSLARARASI BİR PARKUR OLARAK TESCİLLENMESİNE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR OLDUKÇA ÖNEMLİDİR”

Kıbrıslı Türk gençlere uygulanan, insan haklarına aykırı, çağdışı spor ambargolarına rağmen, Türkiye ile KKTC arasında çift yönlü yüzülen Akdeniz Barış Parkuru gibi organizasyonların oldukça önemli olduğunun altını çizerek bundan duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Akdeniz Barış Parkuru’nun uluslararası bir parkur olarak tescillenmesi temennisini dile getirdi, bu konuda yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, milli yüzücülerin ilgi odağı olacak bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, Akdeniz Barış Parkuru’nun uluslararası bir parkur olarak tescillenmesinin dünyaya verilecek ciddi bir mesaj olacağına vurgu yaptı.

Tatar, bu gelişmenin aynı zamanda ülke sporcularını gelecek adına daha umutlandıracağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın özelde yüzme daha genel ölçekte sporun tüm branşlarına verdiği destekten dolayı onur ve gurur duyduğunu dile getiren Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kuriş, Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini iletti.

Ziyarette Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı, , Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Yöneticisi Temel Yakşi’yle sporcular Elizabeth Lisa Pharr ve Liudmila Kokhan da yer aldı.