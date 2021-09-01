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Cumhurbaşkanı Tatar ABD’li Senatör Menendez’in sözlerini kınadı

01 Eylül 2021 Çarşamba 21:15
Cumhurbaşkanı Tatar ABD’li Senatör Menendez’in sözlerini kınadı

“KIBRIS’IN GERÇEKLERINDEN  UZAK VE YOKSUN...İTİBAR ETMEMİZ  MÜMKÜN DEĞİL, KINIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD’li senatör Menendez’in, “Hayalim son Türk askerinin Kıbrıs’ın kuzeyinden  gittiğini görmektir” şeklindeki sözlerini, kınadı.

Tatar, “Bu söylemin içi tamamen boştur, dayanaksızdır. Kıbrıs’ın gerçeklerinden  uzak ve yoksundur. Dolayısıyla böyle bir söyleme itibar etmemiz  mümkün değildir, kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, katıldığı bir etkinliğin ardından Menendez’in sözlerini de değerlendirdi.

Tatar, Menendez’in sözlerinin asla kabul edilemeyecek sözler olduğunu söyleyerek, bugünün 1 Eylül Dünya Barış Günü olduğunu, Kıbrıs’ta barışın garantörlük haklarına  dayanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin  Kıbrıs’taki varlığı sayesinde sağlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar 1960’lı yıllarda Garanti Antlaşmasına rağmen Kıbrıs’ta neler yaşandığını bütün dünya, Birleşmiş Milletler , İngilizler, Amerikalılar ve herkesin bildiğini, Türklerin katledildiğini kaydetti.

Rumların bu zihniyetinin geçen yıllara rağmen değişmediğini söyleyen Tatar, Kıbrıslı Türkleri 74 ve 60  öncesine geri götürecek bir adımın asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Kıbrıslı Türklerin güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayan Tatar, bu güvenliğin Türkiye’nin   garantörlüğünde, Türk askerinin buradaki varlığıyla sağlandığını, Türk  askerinin adada barış için bulunduğunu kaydetti.

Tatar, Kıbrıs’ta anlaşmanın yan yana yaşayan iki egemen eşit devletten  oluşması gerektiğini söyleyerek, Kıbrıs Cumhuriyeti içinde, AB içinde, Türkiye ile bağları kopartacak  kopartacak bir anlaşmanın mümkün olmadığını, Türk askerinin buradan çekilmesinin ancak büyük bir tuzak ve tezgah olarak değerlendirilebileceğini, böyle bir oyuna gelmeyeceklerini belirtti.

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“Bir Amerikalının  gelip böyle konuşması bizi  asla bağlamaz. Burada, Türkler ve Rumlar iki ayrı halk vardır,  bu  iki halkın bir arada  yaşayabilmesi bu saatten sonra mümkün değildir” diyen Tatar, mümkün olanın; yan yana iki ayrı devlet ve bu iki devletin işbirliği olduğunu kaydetti.

“TSK’NIN BURADA BULUNMASI KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

Tatar, Kıbrıs Türk tarafının bu  koşullar sağlanırsa görüşmeye ve işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Türklerin bugün  kendi devletleri, cumhuriyetleri olduğunu dile getiren Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği  içinde kendi güvenliğini sağlamakta , halkını korumaktadır . Türk Silahlı Kuvvetlerinin burada bulunması  ve güvenliği sağlaması  bizler için hayati  öneme sahiptir, vazgeçilmezimiz ve kırmızı çizgimizdir” dedi.

“NEW YORK’TA GÖRÜŞLERİMİZİ ANLATACAĞIZ”

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile ilgili bir soru üzerine, New York’a gideceklerini resmi olmayan ikili görüşmeler yapılacağını, kendilerinin ve halkın görüşlerini, Kıbrıs gerçeklerini anlatacaklarını kaydeden Tatar, İkinci Cenevre görüşmelerine yönelik ise ortak zemin olmadığının görüldüğünü belirtti.

Tatar, federasyonun geride kaldığını, başarı elde edilemediğini, Rumların zihniyetinin Kıbrıs’ı Elen adası yapmak ve Yunanistan ile birleşmek olduğunu, bu hedefe karşı durmaktan vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Kıbrıs’ta iki ayrı eşit halk bulunduğuna vurgu yapan Tatar, bu halkların güvenlik ve refah içinde yaşayabilmesinin iki ayrı egemen eşit devletin işbirliğiyle olabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Türkiye ile istişare ederek , bu şekilde bir siyaset ve anlayış geliştirdiklerini ve dünyanın her yerinde bunu anlattıklarını dile getiren Tatar, aynı yapı içinde tek egemenlikle Kıbrıslı Türklerin Türkiye’den koparılacağı  bir çözümün mümkün olmadığını kaydetti.

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Son Güncelleme: 01.09.2021 22:30
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