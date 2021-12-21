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Cumhurbaşkanı Tatar, AA'nın “Yılın Fotoğrafları“ oylamasına katıldı

21 Aralık 2021 Salı 18:45
Cumhurbaşkanı Tatar, AA'nın “Yılın Fotoğrafları“ oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.
Tatar, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca'", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
"Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafı çok beğendiğini ve bunu bir zafer gösterisi olarak algıladığını belirten Tatar, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından engellilerle ilgili çok çalışmalar yaptıklarını ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için uğraş verdiklerini söyledi.

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Tatar, yaz aylarında Türkiye'de çekilen orman yangınlarıyla ilgili fotoğrafları inceledikten sonra değerlendirmelerde bulundu. Kendisinin de Antalya'ya gittiğini ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yanan ormanlık alanları incelediklerini aktardı.
Kıbrıs Türk halkının da Türkiye'de çıkan yangınlardan büyük üzüntü duyduğunu vurgulayan Tatar, "İnşallah böyle yangın hiç tekrar etmez. Oradaki tüm görevliler ve halk, hep birlikte bu yangının durdurulabilmesi için olağanüstü gayret sarf ettiler. Orman yangınlarının söndürülmesi için cansiperane çalışanlara teşekkür ederken hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyorum. " dedi.
Tatar, "Oğullarının emaneti 'Atmaca'" başlıklı fotoğraftaki mayın arama köpeği Atmaca'nın, birlikte görev yaptığı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üsse yönelik terör saldırısında şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'a bakmasının çok etkileyici olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, köpeğin bir insan edasıyla, şehit düşen askere bakmasını çok anlamlı bulduğuna, insanların hayvanlara gösterdiği sevginin önemine işaret etti.
"AA'ya yaptığı bu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. AA, çok yoğun çalışan, büyük bir kurum. Bizlerin KKTC'deki mücadelesini de bütün dünyaya haber olarak yaymak suretiyle KKTC'ye büyük bir hizmet vermektedir." diyen Tatar, AA'nın tüm muhabirlerini, çalışanlarını, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Yönetim Kurulu üyelerini selamladı.
 

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Son Güncelleme: 21.12.2021 19:02
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