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Cumhurbaşkanı Tatar'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Yudum Mişon mahkemeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yangın bölgelerini gezmek için binmiş olduğu helikopterde objektiflere gülerken takılan fotoğrafını paylaşıp sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Yudum Mişon mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Ağustos 2022 Perşembe 15:07
Cumhurbaşkanı Tatar'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Yudum Mişon mahkemeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yangın bölgelerini gezmek için binmiş olduğu helikopterde objektiflere gülerken takılan fotoğrafını paylaşıp sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Yudum Mişon mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aykut Özkan, olguları aktardı. Polis, 24.06.2022 tarihinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yapmış olduğu şikayette; 23.06.2022 tarihinde Facebook isimli sosyal medya üzerinden Yudum Mişon kullanıcının, helikopter içerisinde çekilmiş fotoğrafının üzerine "Maskaralar!!! Abisi geldi !!! Mutludur çok. Memleket yansa nolacak amk !!" yazarak paylaşıp şahsına ve KKTC Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret ettiğini beyan ederek bu konuda bahse konu paylaşımı yapan zanlı aleyhinde şikayetçi olduğunu belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak 27.06.2022 tarihinde zanlının Lefkoşa Polis Müdürlüğüne celp edilerek yapılan soruşturmada Facebook da yayınladığı bahse konu paylaşımdaki sözlerin hakaret içermediğini sözlü olarak beyan ettiğini söyledi. Polis, aynı gün zanlının tasarrufundaki IPhone 7 marka cep telefonu emare alınarak bilişim incelemesi için mahkeme emri temin edildikten sonra PGM data inceleme şubesine teslim edildiğini anlattı. Polis,  yine mesele ile ilgili olarak zanlının Facebook paylaşımındaki sözlerin dil ve edebiyat uzmanları tarafından incelenebilmesi için YDÜ ve UKÜ üniversitelerine gerekli yazışmalar yapılıp temin edilen cevap yazılarından zanlının kullandığı ifadelerin KKTC Cumhurbaşkanlığı makamını ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı hedef alıcı aşağılayıcı küçük düşürtücü taciz edici ve kışkırtıcı nitelikte olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıya dün itibarı ile yasal ihtar altında Müfsit niyetli yayın yapma suçu ile ilgili olarak yazılı dava tebliğ edildiğini belirtti. Polis, bu aşamada zanlı aleyhinde başlatılan soruşturmanın henüz devam etmekte ancak zanlının etki edebileceği bir husus bulunmadığını anlattı. Polis, zanlının KKTC uyruklu olup kamu görevlisi olduğunu söyleyerek, zanlının davalarında hazır bulunmasının sağlanması maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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