Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Resepsiyonu Verdi

Tatar: “Kıbrıs’ta bir egemenlik mücadelesi vardır. Eğer biz egemenliğimizi kabul ettiremezsek, uzun vadede bu adadan silinir gideriz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Lefkoşa Concorde Tower’da, halka açık şekilde düzenlenen resepsiyona, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bakanlar, bazı milletvekilleri askeri erkan, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Resepsiyona aynı zamanda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde adada bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri adına Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye siyasi partilerinden Cumhuriyetçi Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den temsilciler ile Deniz Harp Okulu heyeti katıldı.

Ayrıca gün içerisinde gösteri yapan Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları da resepsiyona katılarak, Cumhurbaşkanı Tatar’a hediye takdiminde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın katılanları girişte karşılayarak selamladığı etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser verirken, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Tatar: “Önerilerimiz öncelikle Kıbrıs Türklerinin refah ve mutluluğu için olmakla birlikte, komşularımızın da faydasına olacak şekildedir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resepsiyon sırasında TAK muhabirine açıklamalarda bulunarak, halkın Barış ve Özgürlük Bayramı’nı tekrardan kutladı.

20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 48’inci yıl dönümü dolayısıyla ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TC Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi ve diğer konukları burada görmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Tatar, 48 yıl önce adada bir dönüm noktası yaşandığını ve o günden itibaren aşama aşama Kıbrıs Türklerinin bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştuğunu ve bugünlere gelindiğini kaydetti.

Bugünlere gelinmesinde emeği geçen herkesi yad eden ve şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Tatar, gazilere de şükranlarını iletti.

-“Amacım uzlaşı arayışını devam ettirmek”

Tatar, Cumhurbaşkanı olarak amacının, uzlaşı arayışını devam ettirmek olduğuna işaret ederek, bu kapsamda hazırladıkları yeni öneriler hakkında bilgi verdi. Rum tarafına, hidrokarbon zenginliklerinin paylaşımı, Türkiye üzerinden kablo bağlantısı, Avrupa Birliği enterkonnekte sistemine bağlanılması ve yeşil enerjiye geçişi içeren önerileri sunduğunu hatırlatan Ersin Tatar, iki devletin iş birliğiyle bunların etkili bir şekilde yapılabileceğini dile getirdi.

Mayınların temizlenmesi ve düzensiz göç olaylarının çözümüne dair de önerilerin yer aldığını söyleyen Tatar, diyalog çağrılarının devam ettiğini ve bu önerilerin yapıcı öneriler olduğunu vurguladı.

- “Diğer tarafın önerileri, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ağırlığını empoze etmek amaçlı”

“Bu öneriler, öncelikle Kıbrıs Türk halkının refahı, mutluluğu için olmakla birlikte, komşularımızın da faydasına olacak şekildedir” ifadelerini kullanan Tatar, bunun aksine diğer tarafının önerilerinin daha çok Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ağırlığını empoze etmek amaçlı olduğunu söyledi.

Tatar, “Asla bu oyuna gelmeyiz. Kıbrıs’ta bir egemenlik mücadelesi vardır. “Eğer biz egemenliğimizi kabul ettiremezsek, uzun vadede bu adadan silinir gideriz” dedi.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine gönderdiği mektuba da değinen Tatar, bu mektupta da Erdoğan’ın açık ve net bir şekilde yeni siyasete ve bu kapsamda sunulan yeni önerilere destek belirttiğini ve Kıbrıs Türk halkının bayramını kutladığını belirtti.