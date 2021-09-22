Cumhurbaşkanı Tatar, 11 Eylül Anıtı ve Müzesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 20. yıl dönümü kısa bir süre önce anılan 11 Eylül 2001 terör saldırılarının büyük bir trajedi olduğuna vurgu yapan Tatar, yaşamlarını kaybedenlerin yakınlarının acılarını paylaştığını ifade etti.