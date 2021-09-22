Cumhurbaşkanı Tatar, 11 Eylül Anıtı ve Müzesini ziyaret etti
76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları nedeniyle New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 11 Eylül Anıtı ve Müzesi’ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, 11 Eylül Anıtı ve Müzesini ziyaret etti
76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları nedeniyle New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 11 Eylül Anıtı ve Müzesi’ni ziyaret etti.
22 Eylül 2021 Çarşamba 10:30
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 20. yıl dönümü kısa bir süre önce anılan 11 Eylül 2001 terör saldırılarının büyük bir trajedi olduğuna vurgu yapan Tatar, yaşamlarını kaybedenlerin yakınlarının acılarını paylaştığını ifade etti.
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