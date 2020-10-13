Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için müzakereler başlıyor

İkinci tura kalan Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar’ın, ilk ziyaretlerini “ikinci turun anahtar partisi” olarak nitelenen CTP’ye yapacak.
Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar bugün saat 11:00’de CTP’ye ziyaret gerçekleştirecek.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise saat 15:00’da CTP yetkilileriyle görüşecek.
Yapılan ziyaretlerin neticesinde adayların açıklama yapması bekleniyor.
Öte yandan Yeniden Doğuş Partisi’nde de bugün durum değerlendirilemsi yapılacak.
Yeniden Doğuş Partisi bugün saat 19.00’da MYK toplantısı yapacak.