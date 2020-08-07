banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1055
ALTIN
473.811
DOLAR
7.2087
STERLİN
9.4365
EURO
8.4994
“Doğru bulmadığımız şeyi Türkiye’ye söylememiz gerekir”
“Doğru bulmadığımız şeyi Türkiye’ye söylememiz...
Kapalı Maraş düğümü çözülüyor
Kapalı Maraş düğümü çözülüyor
Yalana bağımlı
Yalana bağımlı
Kamyon yazıları ile siyaseti anlatmak
Kamyon yazıları ile siyaseti anlatmak
banner355

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti

07 Ağustos 2020 Cuma 17:39
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti
banner337
banner351

AKINCI: “ÇOK İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ, PLANLANMIŞ BİR BİNA. ÇEVREYE UYUMLU, ÇEVRE DOSTU BİR BİNA”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Belediye binası için, “Çok iyi düşünülmüş, planlanmış bir bina. Çevreye uyumlu, çevre dostu bir bina” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı, Şubat ayı sonunda hizmete açılan ve ülkenin ilk ekolojik binası olma özelliğini taşıyan Girne Belediyesi hizmet binasının bazı birimlerini de gezerek çalışanlardan bilgi aldı. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, ziyarette yaptığı açıklamada, Girne Belediyesi yeni binasının resmi açılışına, o gün yaşanan bazı olumsuz gelişmeler nedeniyle katılamadığını anımsatarak, o nedenle Belediyeyi şimdi ziyaret ettiğini söyledi. 

banner341
Güzel bir hizmet binasına kavuştuğu için, Belediye Başkanı Güngördü, Belediye Meclis Üyelerini ve Girne halkını kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bunun öncülüğünü yapan Sayın Başkana ve mimarisini tasarlayan Ali Yapıcıoğlu’na da ayrıca takdirlerimi iletmek isterim. Görebildiğim kadarıyla, çok iyi düşünülmüş, planlanmış bir bina. Çevreye uyumlu, çevre dostu bir bina. Halkın, hizmetlerini çok fonksiyonel bir şekilde alabileceği bir bina. Girne Belediyesi bu mekanıyla birlikte Girne halkına çok daha güzel hizmetler üretecek, bunu gözlemlemek mümkün. Tekrar hayırlı olsun” dedi.

GÜNGÖRDÜ: “ÖZ KAYNAKLARLA TAMAMLANDI”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, ziyaretinden dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür ederek, “Sayın Cumhurbaşkanı’nı Belediyemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi.

Belediye binasını 28 Şubat günü hizmete açtıklarında birkaç olumsuz gelişme olduğunu, çok sayıda kişinin kendilerini ziyaret edemediğini ifade eden Güngördü, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yeni hizmet binasının herhangi dış bir kaynak ve kredi kullanmadan, belediyenin öz kaynakları ile tamamlandığını söyledi.

Güngördü, yeni hizmet binasının çevre dostu, yeşil bir yapı olduğunu, 20 Kw elektrik de ürettiklerini ifade etti

banner360
Son Güncelleme: 07.08.2020 17:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelyurt Polis Müdürlüğüne ait mevcut hatlar ve 155 polis imdat hattı yeniden devrede
Güzelyurt Polis Müdürlüğüne ait mevcut hatlar ve 155 polis imdat hattı yeniden devrede
Özyiğit: “Hükümet acil önlem almalıdır”
Özyiğit: “Hükümet acil önlem almalıdır”
Üstel: “Onur ve gururla anıyoruz”
Üstel: “Onur ve gururla anıyoruz”
Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği: “şanlı Erenköy Direnişinin 56’ncı Yıldönümünü Büyük Bir Şeref Ve Gururla Bir Kez Daha Anıyoruz”
Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği: “şanlı Erenköy Direnişinin 56’ncı Yıldönümünü Büyük Bir Şeref Ve Gururla Bir Kez Daha Anıyoruz”
Karakum bölgesinde kamusal alanda tespit edilen karavan ve çadır zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı
Karakum bölgesinde kamusal alanda tespit edilen karavan ve çadır zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı
Pandemi döneminde gizlice fuhuş yaptırıldı
Pandemi döneminde gizlice fuhuş yaptırıldı
Birol Petrol'den 41. yıla özel anında kazı kazan tam 2000 kişiye hediye
Birol Petrol'den 41. yıla özel anında kazı kazan tam 2000 kişiye hediye
Gönyeli Çemberi İle  Boğazköy Kavşağı Arasında Kalan Bölümünde Beton Otokorkuluk, Kutu Menfez Yapımı Ve Yamalama Çalışmaları Pazartesi Başlıyor
Gönyeli Çemberi İle  Boğazköy Kavşağı Arasında Kalan Bölümünde Beton Otokorkuluk, Kutu Menfez Yapımı Ve Yamalama Çalışmaları Pazartesi Başlıyor
İzcan: “maraş’ın Türk İdaresinde İskÂna Açılması Tehlikeli Ve Maceracı Bir Harekettir”
İzcan: “maraş’ın Türk İdaresinde İskÂna Açılması Tehlikeli Ve Maceracı Bir Harekettir”
Kısa Film “kıskaç” Seyirci İle Buluşuyor
Kısa Film “kıskaç” Seyirci İle Buluşuyor

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim