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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte halkın ve esnafın yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Lefkoşa'da halkın ve esnafın yeni yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte halkın ve esnafın yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Lefkoşa'da halkın ve esnafın yeni yılını kutladı.

31 Aralık 2019 Salı 21:17
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte halkın ve esnafın yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Lefkoşa çarşı ziyaretinde Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu da eşlik etti.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan Girne Kapısı, Arasta, Bandabulya’ya yürüyen Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı, vatandaşlarla esnafın yeni yılını kutlayarak, sağlıklı güzel bir yıl diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, her yılın son gününde yaptığı gibi bugün de Lefkoşa çarşı ziyaretinde vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarının, Cumhurbaşkanlığı’nda görev yapan polis mensuplarının ve Lokmacı Sınır Kapısı’ndaki muhaceret görevlileriyle polislerin de yeni yılını kutladı.

Son Güncelleme: 01.01.2020 00:23
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