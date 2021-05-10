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Cumhurbaşkanı Meclis'i bilgilendirecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla olağanüstü toplanıyor..

10 Mayıs 2021 Pazartesi 09:00
Cumhurbaşkanı Meclis'i bilgilendirecek
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Meclis Genel Kurulu saat 10:00’da toplanıyor..

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre görüşmeleri ile ilgili Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirecek.

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CTP‘den Tatar'a tepki

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP), Tatar’ın Meclis’te milletvekillerini bilgilendirme toplantısına “Tatar saygı sınırlarını aşan tavır sergiledi” gerekçesiyle katılmayacak..

Meclis Genel Kurulu, bu toplantının tamamlanmasının ardından olağan toplantısını yapacak.
Toplantının özel gündeminde Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Yayın Yüksek Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarMeclis Genel KuruluCenevre 5bm Görüşme
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