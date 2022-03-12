Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Eşi Sibel Tatar, Antalya’da Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi’ni ziyaret etti

“YEREL YÖNETİMLERİN ÖNCÜLÜĞÜNDE, YÜKSEK KALİTEDE HİZMET VEREN HUZUR VE BAKIMEVLERİNİN YAŞAM BULMASI ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Antalya’da Kepez Belediyesi tarafından yaşama geçirilen Şefkat ve Huzurevi’ni ziyaret etti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, tesiste incelemelerde bulunan Sibel Tatar’a, Şefkat ve Huzurevi’nde yürütülen faaliyetler, tesisin fiziksel özellikleri ve yaşlılara sunulan olanaklarla ilgili bilgi verdi. Sibel Tatar’a, Kepez Belediyesi tarafından yaşama geçirilen Şefkat ve Huzurevi’ni ziyareti sırasında Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de eşlik etti.

“DİLERİM Kİ ÜLKEMİZDE BUNA BENZER MERKEZLER YAŞAMA GEÇER”

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Şefkat ve Huzurevi’nin kütüphanesiyle, çeşitli kurslara olanak veren fiziksel altyapısıyla, çevre düzenlemesi ve temizliğiyle, yaşlılara yüksek kalitede hizmet veren bir merkez olduğunu belirten Sibel Tatar, huzurevinde yaşamlarını sürdüren yaşlılarla ettiği sohbette de bu memnuniyeti gözlemlediğinin altını çizerek “Dilerim ki ülkemizde buna benzer merkezler yaşama geçer” şeklinde konuştu.

“BÜYÜK BİR İHTİYAÇ”



Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip tarafından da böyle bir projenin yaşama geçirilmesinin düşünüldüğünü kaydeden Sibel Tatar, bahse konu projenin büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek en kısa zamanda tamamlanması temennisini dile getirdi. Sibel Tatar, KKTC’de yerel yönetimlerin öncülüğünde yaşlıların yaşamlarını sürdürecekleri yüksek kalitede hizmet veren huzur ve bakımevlerinin yaşam bulması adına Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi’nde edinilen deneyimin öneminin altını çizdi.“ŞEFKAT EVİ NİTELİĞİ TAŞIYOR”Tesise gelmeye kendi istekleri ile karar veren, tesisin imkânları ile yaşamını mutlulukla sürdüren yaşlıların aynı zamanda huzurevinde sosyalleştiklerine dikkat çeken Sibel Tatar, böylesine güzel tesislerin bir şefkat evi niteliği taşıdığının altını çizdi.Konuşmasının ardından Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi’nde yaşamlarını sürdüren yaşlılara tek tek ilgilenerek sohbet eden Sibel Tatar, tüm yaşlılara sağlık ve huzur dolu bir yaşam diledi. Sibel Tatar ayrıca tesisteki yaşlılara çiçek takdim etti.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de gerçekleştirdiği konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ı ve kardeş belediye olan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’le birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de yaptığı konuşmada, Sibel Tatar’ın hassasiyet göstererek kendisine yapılan davete olumlu yanıt verdiğini ve Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi’ni ziyaret ettiğini belirterek bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.