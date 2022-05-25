banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gönyeli’de trafik kazası: 1 yaralı
Gönyeli’de trafik kazası: 1 yaralı
Atun: Protokolü çarpıtan halka kötülük yapar
Atun: Protokolü çarpıtan halka kötülük...
Devlet Üretme Çiftlikleri ihtiyaç fazlası biçerdöver arpa saplarının satılacağını duyurdu
Devlet Üretme Çiftlikleri ihtiyaç fazlası...
İşyerlerinin faaliyetine ara verilen süre, mayıs sonu itibarıyla prim günü sayılmayacak
İşyerlerinin faaliyetine ara verilen süre,...
Al muhalefeti, vur hükümete…
Al muhalefeti, vur hükümete…
banner404

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yöresel Anadolu Kültür Festivali’ni düzenleyen heyeti kabul etti

25 Mayıs 2022 Çarşamba 22:04
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yöresel Anadolu Kültür Festivali’ni düzenleyen heyeti kabul etti

“Farklı kültürlerin bütünleşmesi bizim en büyük zenginliğimizdir” 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün, Yöresel Anadolu Kültür Festivali’ni düzenleyen Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Buruk, Piyale Paşa Mahallesi Muhtarı Rifat Sevindik, Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır, Kıbrıs Yörük Türkmen Kültür Derneği Başkanı Ferit Ergün, Başkan Yardımcısı Mahmut Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri, Pertev Paşa Mahallesi Muhtarı Zuhal Altınışık’ı kabul etti.  

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, geçen pazar düzenlenen ve yıllardır katıldığı Anadolu kültürünü tanıtmak amacıyla yapılan Yöresel Anadolu Kültür Festivali’nde emeği geçen herkesi kutladı.  

Cumhurbaşkanı Tatar festival ziyareti sırasında, gözleme yapan kadınlarla birlikte gözleme pişirdiği güzel bir fotoğrafının olduğunu anımsatarak bazı çevrelerin bunu farklı değerlendirmesi üzerine de kamuoyunun büyük tepki gösterdiğini söyledi.  

banner341
Kökümüz olan Anadolu kültürünü yaşatmanın önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:  

“Biz her zaman Anadolu kökenli olduğumuzu dile getiriyoruz. 1571’de bizlerin ataları Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden buraya yerleşmişler. 1974 Barış Harekatı’ndan sonra Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelerek buraya yerleşen insanlar ve onların torunları artık kültürel anlamda farklı kültürlerin kendi adamızda bütünleşmesi adına bizim en büyük zenginliğimizdir. Anadolu kültürü de bunun büyük bir parçasıdır. Çünkü hepimizin kökü Anadolu’dur.” 

Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ta turizm yatırımlarının olduğu bölgenin açılmasıyla bölgeye canlılık geldiğini söyledi. Son bir yılda Maraş’ı 500 bin kişinin pandemi sürecine rağmen ziyaret ettiği bilgisinin kendisine ulaştığını paylaşan Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa Bölgesi’nde bu anlamda kalkınma ve hareketlenme sağlanacağını ve her alanda kültürel öğelerin gelen turistler için ilgi çekici olabileceğini ifade etti.

Kültürel bir öğe olan Yörük Türkmen poşusunun bahse konu fotoğrafta üzerinde olmasının da farklı yerlere çekildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Ben o fotoğraftan gurur duydum” dedi.  

Cumhurbaşkanı Tatar’a, geleneksel olarak düzenlenen Yöresel Anadolu Kültür Festivali’ne katıldığı için teşekkür eden Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Buruk, bundan rahatsız olan çevrelere de yöresel etkinliğe katılmaları çağrısı yaptı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanlığı: “Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır. Alınacak kararlar Rum Yönetimi veya AB’nin onayına tabi değildir”
Dışişleri Bakanlığı: “Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır. Alınacak kararlar Rum Yönetimi veya AB’nin onayına tabi değildir”
Ne oluyoruz ani ölümler tavan yaptı!!!
Ne oluyoruz ani ölümler tavan yaptı!!!
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Altuğra, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret etti
Altuğra, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret etti
Thalassaemia Bağışçısı Kazanım Birimi'nden kan bağışı kampanyası
Thalassaemia Bağışçısı Kazanım Birimi'nden kan bağışı kampanyası
Cumhurbaşkanlığı: “CTP Genel Başkanı Erhürman’ın iddiaları tamamen gerçek dışıdır”
Cumhurbaşkanlığı: “CTP Genel Başkanı Erhürman’ın iddiaları tamamen gerçek dışıdır”
Bakan Altuğra, Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti
Bakan Altuğra, Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti
Gönyeli’de trafik kazası: 1 yaralı
Gönyeli’de trafik kazası: 1 yaralı
Qural Estate Direktörü Hasan Kırca, emlakçılık sektöründeki sıkıntıları anlattı
Qural Estate Direktörü Hasan Kırca, emlakçılık sektöründeki sıkıntıları anlattı
Lefkoşa’da bölgesel temizlik çalışmaları devam ediyor
Lefkoşa’da bölgesel temizlik çalışmaları devam ediyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim