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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yarın, bağımsız milletvekilleri ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümetin oluşumuna yönelik olarak Meclis’teki siyasi parti liderlerinin ardından yarın da Meclis’te yer alan bağımsız milletvekilleri ile görüşecek.

24 Ekim 2021 Pazar 20:15
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yarın, bağımsız milletvekilleri ile görüşecek

Tatar, yarın saat 11.30’da bağımsız milletvekilleri  Hasan Topal, Mesut Genç , Hasan Büyükoğlu’nu, saat 15.30’da ise bağımsız milletvekili Bertan Zaroğlu!nu kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Tatar geçen hafta, yeni hükümetin oluşumuna yönelik olarak  KKTC Meclisi’nde temsil edilen Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi,  Toplumcu Demokrasi Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ile ayrı ayrı görüşmüştü.  Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başsavcı  Sarper Altıncık ile de bir araya gelerek istişarelerde bulunmuştu.

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Cumhurbaşkanı Tatar, geçen hafta grçekleştirdiği görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada,  hiç bir siyasi partiye hükümeti kurma görevi vermeyi düşünmediğini, yaptığı temaslarda böyle bir durum olmadığının görüldüğünü söyleyerek, Meclis’in, bir uzlaşıya varıp seçim için bir karar almasını temenni ettiğini belirtmişti.  Cumhurbaşkanı Tatar, en doğru şekilde seçime gidilmesinin memleketin hayrına olduğunu ifade ederek, “Yüce Meclis’in takdiriyle seçim tarihinin belirlenmesi benim de tercihimdir” şeklinde konuşmuştu.

Bağımsız milletvekilleriyle de görüşeceğini, tekrar bir tur yapıp yapmayacağını bu görüşmelere göre değerlendireceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile de sürekli istişare içinde olduğunu, 60 gün dolmadan sürecin nereye gideceğinin belli olacağını düşündüğünü kaydetmişti.

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Son Güncelleme: 25.10.2021 02:01
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