banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bisiklet hırsızı günler sonra yakalandı
Bisiklet hırsızı günler sonra yakalandı
29 yaşındaki kadın telefon hırsızlığından tutuklandı
Lefkoşa'da hırsızlık
Orman Dairesi yangın riskine karşı uyardı...
Orman Dairesi yangın riskine karşı...
Yeşiltepe'de zincir operasyonu
Yeşiltepe'de zincir operasyonu
Av ruhsatları hakkında önemli duyuru!
Av ruhsatları hakkında önemli duyuru!
banner405

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmangazi Belediye Başkanı Dündar Ve Heyetini Kabul Etti

04 Ağustos 2022 Perşembe 17:15
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmangazi Belediye Başkanı Dündar Ve Heyetini Kabul Etti

“Kurum ve kuruluşlarla tecrübe paylaşımının, aramızdaki bağın pekişmesi açısından önemi büyük”

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mehmetçik Üzüm Festivali’ne katılmak için KKTC’de bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

 

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar kabuldeki konuşmasında Bursa’nın, Türk dünyasının kültür başkenti olarak ilan edildiğini belirterek Türkiye Cumhuriyeti’nin öncülüğünde Türk devletlerinin farklı bölgelerde dayanışma ve kardeşlik duygusuyla Türk halkına daha fazla refah sağlanabilmesi için çeşitli konularda iş birliği yapılması için görüşmeler yapıldığını söyledi.

Tatar, Mehmetçik Belediyesi’nin Osmangazi Belediyesi ile kardeş belediye olarak uyum içinde çalıştığını dile getirdi.

 

Kurum ve kuruluşlarla tecrübe paylaşımının, bağların pekişmesi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti halkı ile dayanışma ve kardeşlik duygusunu paylaşıyoruz. Bizi Türkiye Cumhuriyeti’nden koparacak hiçbir antlaşmayı kabul etmiyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti ile temas içinde olmak bize güç vermektedir” diyerek Osmangazi Belediye Başkanı ve heyetine, çalışmalarında başarılar diledi.

banner360
Son Güncelleme: 04.08.2022 23:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Altuğra, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Mergen'i Ziyaret Etti
Sağlık Bakanı Altuğra, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Mergen'i Ziyaret Etti
Dikkat! Elektrik kesintisi
Dikkat! Elektrik kesintisi
Maliye Bakanlığı, Hastanedeki Özel Güvenlik Hizmetlerinin Devam Edeceğini Açıkladı
Maliye Bakanlığı, Hastanedeki Özel Güvenlik Hizmetlerinin Devam Edeceğini Açıkladı
LAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, fizyoterapist adaylarını bekliyor
LAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, fizyoterapist adaylarını bekliyor
Kayıtsız plakasız kamyon 3 yıldır yollarda seyrediyor
Kayıtsız plakasız kamyon 3 yıldır yollarda seyrediyor
Cumhurbaşkanı Tatar'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Yudum Mişon mahkemeye çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Tatar'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Yudum Mişon mahkemeye çıkarıldı
Bahçeciler'in oğlu da tutuklandı
Bahçeciler'in oğlu da tutuklandı
KKTC’de imal edilen ilk deniz aracı israil’e ihraç edildi
KKTC’de imal edilen ilk deniz aracı israil’e ihraç edildi
29 yaşındaki kadın telefon hırsızlığından tutuklandı
29 yaşındaki kadın telefon hırsızlığından tutuklandı
Orman Dairesi yangın riskine karşı uyardı...
Orman Dairesi yangın riskine karşı uyardı...

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim