banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İstanbul Sözleşmesini biz uyguluyor muyuz?
İstanbul Sözleşmesini biz uyguluyor muyuz?
Bu kadını ziyaret etmeye utanıyor musunuz?
Bu kadını ziyaret etmeye utanıyor...
Pandeminin pandorası
Pandeminin pandorası
Maliye Bakanına göre memur ve emekli döviz artışından etkilenmemiştir(!)
Maliye Bakanına göre memur ve...
banner376

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Limasol’da bir camiye yapılan saldırıyı kınadı

25 Mart 2021 Perşembe 21:00
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Limasol’da bir camiye yapılan saldırıyı kınadı
banner337

Tatar, saldırıya ilişkin olarak, “Geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs konusu ile ilgili müzakere süreçleri öncesinde Rum provakasyonları yine gündeme gelmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

banner341
Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle devam etti:

“27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılacak olan gayrıresmi 5+BM toplantısına da sayılı günler kalırken, Rum provakasyonları yeniden yoğunluk kazandı. Güney Kıbrıs’ta bulunan camilerimiz ile dînî ve kutsal yerlerimiz saldırıya uğrarken dün de Yunan ayaklanmasının 200. Yıldönümünde Limasol’da bulunan camimizin duvarına “Bütün Türkler ölün” şeklinde ırkçı ve faşist sloganlar yazılmıştır. Bu olay Rum zihniyetini bir kez daha gözler önüne sererken, 1963-1974 döneminde de yüzlerce camimizin saldırıya uğrayıp yerle bir edildiğini de hatırlatmak gerekir. Rum yönetimi ile liderliğine önerimiz; bu tür ırkçı ve faşist saldırıları organize edip desteklememesi, bunları engellemesi ve sorumluları bir an önce tutuklamasıdır. Temennimiz bu yöndedir”

banner360
Son Güncelleme: 25.03.2021 22:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay’dan Güney Kıbrıs’ta camiye yapılan saldırıya ilişkin açıklama
Özersay’dan Güney Kıbrıs’ta camiye yapılan saldırıya ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı’ndan BM Barış Gücü Komutanlığı’na yapılan atamayla ilgili kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan BM Barış Gücü Komutanlığı’na yapılan atamayla ilgili kınama
Lefkoşa’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Lefkoşa’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs’ta camiye çirkin saldırı
Güney Kıbrıs’ta camiye çirkin saldırı
Kayım: Yemek servisleri devam ediyor
Kayım: Yemek servisleri devam ediyor
Amcaoğlu: 12. sınıflar Pazartesi okullarına gidecek
Amcaoğlu: 12. sınıflar Pazartesi okullarına gidecek
KKTC'de 23'ü yerel 33 yeni vaka
KKTC'de 23'ü yerel 33 yeni vaka
Yeniboğaziçi'nde iş kazası
Yeniboğaziçi'nde iş kazası
Sağlık Bakanlığı’ndan aşı programı açıklaması
Sağlık Bakanlığı’ndan aşı programı açıklaması
Erhan Arıklı YDP Kurultayı için adaylık başvurusunu yaptı
Erhan Arıklı YDP Kurultayı için adaylık başvurusunu yaptı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim