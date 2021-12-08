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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kyrenia Off Road Derneği yetkililerini kabul ederek görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kyrenia Off Road Derneği Başkanı Orhan Bayraktaroğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

08 Aralık 2021 Çarşamba 14:30
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kyrenia Off Road Derneği yetkililerini kabul ederek görüştü

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  Kyrenia Off Road Derneği’ni Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar; “off road”un güzel bir spor ve aynı zamanda bir kültür olduğuna işaret etti.

KKTC’nin doğal güzelliklerinin bu spor için uygun olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, meşakkatli bir spor olan off Roadun ülke tanıtımına da katkısı olduğunu söyledi. 

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Cumhurbaşkanı Tatar; her yaş grubundan kadın ve erkek sporcuların yer aldığı off road sporuna katkı koyanları ve tüm sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.

Dernek yetkilileri de yaptıkları konuşmada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kyrenia Off Road Derneği’ne her zaman yakın ilgi göstererek destek olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek sporcuların yurt dışında elde ettiği başarı ve faaliyetler hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi.

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Son Güncelleme: 08.12.2021 15:35
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