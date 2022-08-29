banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
49 yaşında hayatını kaybetti
49 yaşında hayatını kaybetti
Ateşli silah ve patlayıcı tasarrufu
Ateşli silah ve patlayıcı tasarrufu
Motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
Motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
CTP 28. Olağan Kongresi Pazar günü yapılıyor
CTP 28. Olağan Kongresi Pazar...
Polis Genel Müdürlüğü 150 kişilik münhal açtı
Polis Genel Müdürlüğü 150 kişilik...
banner404

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Yönetimini Kabul Etti

29 Ağustos 2022 Pazartesi 15:00
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Yönetimini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi yönetimini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’ni uzun zamandır verdiği mücadeleden dolayı tebrik ederek komitenin yasallığı ve temsiliyet kazanmasının önemini vurguladı. Kıbrıs Türk gençliğinin uğradığı haksızlıklara işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, dünya kamuoyunda verilen mücadeleyle Kıbrıs’ta ayrı bir halk olarak gençliğe sahip çıkılması için çalışıldığını kaydetti. 

Her halkın kendi geleceğini tayin etme hakkı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kutsal mücadelenin Anavatan Türkiye ile birlikte yürütülmeye devam edeceğini söyledi. 

Konya’da gerçekleşen İslami Dayanışma Oyunları’nda Kıbrıslı Türk sporcuların yer alamaması konusuna atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Konya’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği desteğin yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in desteğine dikkat çekti.

-"Yolumuz yılların milli davasına ters düşmeyecek bir istikamette sürüyor"

Suudi Arabistan Gençlik ve Spor Bakanı ve organizasyon sorumlusu ile konunun görüşüldüğünü de anlatan Cumhurbaşkanı Tatar; “Biz, bu uzun mücadeleyi birlik ve beraberlik içerisinde vereceğiz. Bizim yolumuz bellidir, bizim yolumuz doğru yoldur. Yılların milli davasına ters düşmeyecek bir istikamettir” dedi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin bu bağlamda yaptığı çalışmaları önemli bulduğunu ifade ederek gençlere sahip çıkarak uluslararası platforma taşıma azmi içerisindeki komiteyi çalışmalarından dolayı kutladı. 

Cumhurbaşkanı Tatar, her spor dalında yetenekli sporcuların olduğuna da işaret etti. 

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç ise, yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aktararak sporcuların elde ettikleri başarılarla ülkeyi gururlandırdıklarını ve uluslararası düzeyde yaşanan sıkıntıların aşılması için uğraş verdiklerini söyledi.

banner360
Son Güncelleme: 30.08.2022 18:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akpınar; "Anadolu'ya ulusumuzun ebedi imzasının atıldığı; en büyük kurtuluş mücadelesinin yıl dönümü kutlu olsun"
Akpınar; "Anadolu'ya ulusumuzun ebedi imzasının atıldığı; en büyük kurtuluş mücadelesinin yıl dönümü kutlu olsun"
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Lefkoşa'daki İlk Tören Atatürk Anıtı'nda Düzenlendi
Lefkoşa'daki İlk Tören Atatürk Anıtı'nda Düzenlendi
HAKSEN'den açıklama
HAKSEN'den açıklama
49 yaşında hayatını kaybetti
49 yaşında hayatını kaybetti
Ateşli silah ve patlayıcı tasarrufu
Ateşli silah ve patlayıcı tasarrufu
Motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
Motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlanıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlanıyor
Henüz daha 1 aylık bebekti melek olup uçtu
Henüz daha 1 aylık bebekti melek olup uçtu
Bahar Denizoğlu rüzgarı esmeye devam ediyor
Bahar Denizoğlu rüzgarı esmeye devam ediyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim