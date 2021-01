Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs İlim Üniversitesi’ni ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR, KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs İlim Üniversitesi’ni ziyaret ederek, fakülte ve sağlık laboratuvarında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitede çevrim içi olan öğrenci ve akademisyenlere video konferans yoluyla da seslendiği ziyarette, üniversitenin online youtube kanalında canlı yayına da katıldı.

“KKTC ÜNİVERSİTELERİNDE AYRICALIKLI EĞİTİM İLE DÜNYALI İNSANLAR YETİŞİYOR”

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den ve dünyanın birçok yerinden gelen öğrencilerle ülkedeki öğrencilerin KKTC’deki üniversitelerde ayrıcalıklı eğitim alarak “dünyalı” insanlar olarak yetiştiklerini ve bundan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Tatar, üniversite sektöründe yapılan yatırımları ülkenin tanıtılması, halkın refahı ve ulusal dava için önemli gelişmeler olarak değerlendirerek, bu yatırımlar için üniversiteye teşekkür etti.

“YÜKSEK ÖĞRETİMDE AZİM VE İNANÇLA YAPILAN İLERİYE DÖNÜK PROJELER CESARET ÖRNEĞİDİR”

“Özellikle pandemi döneminde üniversiteyi yaşatarak ve ileriye dönük projeleri azim ve inançla sürdürmek büyük bir cesaret örneğidir. Bu yürekliliğinizden dolayı sizi tebrik ederim” diye Tatar, ada ekonomisinde kendine özgü özelliklerin olduğunu söyledi ve pandemi sonrası ülkenin daha fazla talep ve ilgi göreceğine inanç belirtti.

Tatar, KKTC’nin gerek Türkiye’den gerekse yurtdışından gelecek öğrenciler için bir ilgi alanı olacağını, bunun pazarlamasının yapılmaya devam etmesinin gerektiğini söyledi.



Kıbrıs sorununa da değindiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitlik temelinde, uluslararası eşit statüye sahip iki devletin iş birliği ışığında bir uzlaşı elde etmek için çalıştıklarını belirterek, Crans Montana’da federasyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını ve müzakerelerin Crans-Montana’da kaldığı yerden devam etmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

“KKTC, DOĞU AKDENİZ’DE HER GEÇEN GÜN GÜÇLENMEKTE”

Cumhurbaşkanı Tatar, çevrimiçi olarak öğrencilere hitaben seslendiği konuşmasında, öğrenim ve eğitim için adaya gelenlere KKTC’nin kucak açmaya devam edeceğini söyleyerek, “KKTC’de kendinizi evinizde hissedebilirsiniz” dedi.

KKTC’nin öğrencilere gereken her türlü imkanı vermeye devam edeceğini kaydeden Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de her gün güçlenen bir Türk Cumhuriyeti olduğunu ve Anavatan Türkiye ile ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini belirtti.

Tatar, aşının uygulanmaya başlamasıyla pandeminin bir an önce geride kalmasını, uçak ile gemi seferlerinin yeniden başlamasını ve ulaşımın eski haline gelmesini temenni etti.

“CUMHURBAŞKANI TATAR İLE ENERJİ DEĞİŞİMİ OLUŞTU”

Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş ise, Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyareti için teşekkür etti.

Tatar’a yükseköğretim konusunda yaşanan sorunları daha kolay dile getirebildiklerini ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın seçilmesiyle bir enerji değişimi olduğunu, bunu da üniversiteler olarak hissettiklerini söyledi.