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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstiklâl Marşı'nın 100. yaşını kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 12 Mart 1921’de ulusal marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı’nın 100’üncü yaşını kutladı.

12 Mart 2021 Cuma 16:30
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstiklâl Marşı'nın 100. yaşını kutladı
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“HALKIMIZ, İSTİKLÂL MARŞI’NIN 1921 YILINDA KABUL EDİLİŞİNDEN HEMEN SONRA, İNGİLİZ SÖMÜRGE YÖNETİMİNİN TÜM BASKI VE YASAKLAMALARINA RAĞMEN İSTİKLÂL MARŞI’NI OKUMAYA BAŞLAMIŞ VE BU TOPRAKLARDA KIBRIS TÜRK VARLIĞI OLDUĞU SÜRECE DE OKUMAYA DEVAM EDECEKTİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 12 Mart 1921’de ulusal marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı’nın 100’üncü yaşını kutladı.

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Tatar, yayımladığı mesajda, “İstiklâl Marşı, acıda, kederde ve sevinçte her zaman birlikte olduğumuz Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ve Türk ulusu için olduğu kadar Kıbrıs Türk halkı için de kutsaldır” dedi.

İstiklâl Marşı’nın, ulusal marş ve direniş simgesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şunlar kaydetti:

“Halkımız, İstiklâl Marşı’nın 1921 yılında kabul edilişinden hemen sonra, İngiliz Sömürge Yönetiminin tüm baskı ve yasaklamalarına rağmen İstiklâl Marşı’nı okumaya başlamış ve bu topraklarda Kıbrıs Türk varlığı olduğu sürece de okumaya devam edecektir. İstiklal Marşı’mızın 100’üncü yaşını kutlarken, İstiklâl Savaşı’nda toprağa düşen aziz şehitlerimizi de saygı ve minnetle anıyorum.”

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Son Güncelleme: 12.03.2021 18:00
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