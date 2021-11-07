Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul'da Azeri basınına demeç verdi

CUMHURBAŞKANI TATAR, KARABAĞ ZAFERİNİN BİRİNCİ YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN “KARABAĞ AZERBAYCAN’INDIR” ETKİNLİĞİNE KATILDI

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR, ETKİNLİK ÖNCESİNDE AZERİ BASININA DEMEÇ VERDİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının büyük bir mücadele vererek, direnerek, bu günlere geldiğini, şu anda da KKTC olarak Türklük dünyasının bir parçası olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içinde verilen mücadelenin Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık, özgürlük mücadelesi olduğunu kaydetti.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu’nun davetlisi olarak İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karabağ zaferinin birinci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Karabağ Azerbaycan’ındır” etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlik öncesinde Azeri basınına demeç verdi. Azerbaycan Federasyon Derneği Başkanı Adalet Turan’ın daveti üzerine etkinliğe katıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’den sevgi, saygı ve selam getirdiğini, gardaş Azerbaycan halkının Karabağ büyük zaferinin birinci yıldönümüne katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Bizlerin öz gardaşları olarak sizlerin zaferi, Türklük dünyasının zaferidir” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i Kıbrıs Türk halkı adına kutladı.

Karabağ’ın Ermenilerin elinden alınmasının, İlham Aliyev’in babası Haydar Aliyev’in bir vasiyeti olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bunun büyük bir zafer olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının da büyük bir mücadele vererek, direnerek, bu günlere geldiğini, şu anda da KKTC olarak Türklük dünyasının bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içinde verilen mücadelenin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının, bağımsızlığı için savaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sözlerine şöyle devam etti:

“Tüm Azerbaycan halkına en kalbi duygularımla öz gardaşlarınız olarak Kıbrıs Türk halkı adına seslenmek istiyorum; sizlerin zaferi, bizim zaferimizdir. Sizlerin sevinci bizim sevincimiz, sizlerin acısı bizlerin acısıdır. Rum Yunan ikilisine karşı verdiğimiz mücadelede bizlerin acıları da biliyorum ki sizlerin acısıdır”

İlerleyen zaman içerisinde münasebetlerin gelişmesi, Azerbaycan ile aramızda kültürel, ekonomik, her türlü işbirliğinin artması, Azerbaycan’dan daha çok turist, öğrenci ve yatırımcı gelmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC vatandaşlarının da Azerbeycan’a gidip gelmesi dileğini aktardı.

Etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle onurlu bir şekilde hep birlikte var olup mücadele vermekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan basınına, “KKTC’nin 38. Yıldönümünde sizleri de aramızda görmekten mutlu olacağız” dedi.