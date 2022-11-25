Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: İki devletli çözüm ile ezberleri bozduk

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adıyaman'da GAP Gazeteciler Birliği'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Annan Planı sonrası Rumların tek taraflı AB’ye alınmasıyla geliştirilen anlayışın, Kıbrıs Türk halkının azınlık duruma düşürülmesine yönelik olduğunu belirterek, yeni siyasetin ezberleri bozduğunu vurguladı.

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler ışığında, mavi vatanda, hava sahasında hak ve hukukun korunması açısından KKTC’nin kazandığı öneme dikkat çeken Tatar, KKTC’nin Türk Dünyası’nın en güneyindeki temsilcisi olduğunu kaydetti.

Adıyaman Üniversitesi’nde konferans vermek ve temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'da bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, gün içerisinde bölge yetkilileriyle görüşmelerde bulunarak, Adıyaman çarşısını ziyaret etti, esnafla sohbet etti.

Ardından GAP Gazeteciler Birliği'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, basına açıklamalarda bulundu. Tatar, açıklamasında, Doğu Akdeniz’deki son gelişmelere yer vererek, iki devletli çözüm siyaseti hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı’nı karşılayan ve açılış konuşmasını yapan GAP Gazeteciler Birliği Başkanı Zeynel Abidin Yılmaz, son zamanlarda Akdeniz’de ve KKTC’de yaşanan gelişmeleri Cumhurbaşkanı Tatar’ın ağzından dinlemenin önemine dikkat çekerek, davetlerine iştirak etmesinden dolayı teşekkürlerini iletti.

“YOĞUN GÜNDEMLERİ İÇERİSİNDE MÜCADELEMİZE HER ZAMAN YER VEREN TÜRK MEDYASINA TEŞEKKÜR EDERİM”

Büyük bir ağ ve yapıya sahip, aynı zamanda farklı ülkelerde temsilcileri olan GAP Gazeteciler Birliği aracılığıyla Kıbrıs Türk toplumunun sesinin duyurulmasının önemine dikkat çekerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Tatar ise, yoğun gündemleri içerisinde mücadelelerine her zaman yer verdikleri için Türk medyasına teşekkür etti.

Gazetecilere, Cumhurbaşkanı olmasından sonra ortaya koydukları egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde siyasetin, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle benimsenmeye başlandığını aktaran Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eylül ayında BM Genel Kurulu’nda bütün dünyaya yaptığı çağrıyı anımsatarak, orada “Artık bu işin dönüşünün” olmadığı mesajının verildiğini kaydetti.

Yıllardır federal temelde yürütülen müzakerelerden hiçbir sonuç alınamadığını, 2017 yılında kendisinden önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da bu temelde ortaya koyduğu her türlü yaklaşıma Rum tarafının “hayır” dediğini söyleyen Tatar, bu gerçekler ışığında, Başbakan olmasıyla birlikte ilk defa hükümet programında “İki devletli çözümün en gerçekçi çözüm” olduğuna yönelik siyasetlerini eklediklerini anlattı.

“SİYASETİMİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAYESİNDE DÜNYAYA DUYURULUYOR”

KKTC’nin yeni siyasetinin dünyaya duyurulmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük emekleri olduğunu söyleyen Tatar, diğer ülkelerin Kıbrıs Türk halkına verdiği hiçbir sözü yerine getirmediklerini ifade ederek, Annan Planı ardından plana “hayır” diyen Rumların tek taraflı bir şekilde Avrupa Birliği’ne alındığını aktardı.

Söz konusu anlayışın, Ege Denizi’nden sonra Doğu Akdeniz’den de Türkiye’yi kuşatma ve Kıbrıs Türk halkını azınlık durumuna düşürme anlayışı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu sürecin Kıbrıs Türk halkını bambaşka yerlere süreceğini, sonun başlangıcı olacağını dile getirdi.

“Yeni siyaset ezberleri bozmuştur” diyen Tatar, yeni siyasetin iki egemen eşit devletin iş birliğiyle ancak bir anlaşmanın olabileceğini ortaya koyduğunu, Türkiye’nin garantörlüğünü yok sayacak, onu dışlayacak bir federal çözümün artık kabul görmediğin, yeni siyasetin Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve Türk askerinin caydırıcı güç olarak adada bulunmasını desteklediğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük gayretleriyle Türk Devletleri Teşkilatı’na KKTC’nin gözlemci üye olarak alınması gelişmesini de hatırlatan Tatar, bu gelişmenin sürdürdükleri siyasetin daha da kökleşmesi anlamına geldiğini ifade etti.

“KKTC TÜRK DÜNYASI’NIN EN GÜNEYDEKİ TEMSİLCİSİ”

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler ışığında mavi vatanda, hava sahasında hak ve hukukun korunması açısından KKTC’nin ne kadar önem kazandığından bahseden Tatar, KKTC’nin Türk Dünyası’nın en güneyindeki temsilcisi olduğunu kaydetti.

47 yıl sonra Maraş’ın açılımıyla KKTC’nin turizm ve ekonomisine büyük katkı sağlandığını da aktaran Tatar, ülkedeki artan yabancı öğrencisi, turist ve yatırımcı sayısına dikkat çekti.

Adıyaman’ın Kıbrıs Türk halkı için önemi hakkında da konuşan Tatar, 1974’ten sonra birçok Adıyamanlının KKTC’ye yerleşip, çocuk sahibi olduğunu ve mücadeleye destek verdiğini anlatarak, onlara Adıyaman’dan selamlarını iletti.

Adıyaman ile ilişkilerin her alanda artması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı, yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar’a hediye ve plaket takdim edildi.

Etkinliğe, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, KKTC'nin Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel ile gazeteciler katıldı.