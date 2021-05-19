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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gençlerle çevrimiçi biraraya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla BRTK’nın “Manşet Programı’na çevrim içi katılarak gençlerle bir araya geldi. 

19 Mayıs 2021 Çarşamba 15:20
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gençlerle çevrimiçi biraraya geldi
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Başbakan H. Ersan Saner ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da katıldığı çevrim içi programda ülkemizden gençlerin yanı sıra Türkiye, İngiltere ve Azerbaycan’dan da gençler yer aldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında gençlere “Devletimize sahip çıkınız, koruyunuz” mesajı verdi.

“ULU ÖNDER ATATÜRK’TEN ALDIĞIMIZ İLHAMLA VERDİĞİMİZ MÜCADELEDE ATATÜRK’E MİNNETTARIZ”

KKTC’den ve yurt dışından gençlerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda çevrim içi bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Ulu Önder Atatürk’ün gençliğe ve spora verdiği önem yaparak bu günü gençlere armağan ettiğini belirtti.

Tatar, Ulu Önder Atatürk’ün esaretten kurtararak cumhuriyetin ilanını sağladığını ve bu mücadelenin, Kıbrıslı Türklerin egemenlik ve varoluş mücadelesinde ilham olduğunu ifade etti. “Aldığımız ilhamla burada verdiğimiz mücadelede Ulu Önder Atatürk’e minnettarız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, aynı azim ve inançla mücadelemizi başarılı kılmak için çalışmanın önemine değindi.  

“MİLLİ ŞUURUMUZLA, MANEVİYATLA, ONUR VE HAYSİYETİMİZLE DEVLETE SAHİP ÇIKIN”

Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere seslenerek, “Milli şuurumuzla, maneviyatla, onur ve haysiyetimizle devlete sahip çıkın. Gençler, öz itibariyle bu devleti koruyacaktır. KKTC’ye sahip çıkın ve koruyun. Rum boyunduruğu altına girmek hiçbir Türk gencine yakışmaz” dedi.

Egemen eşitlik temelinde iki devletin iş birliğini savunduklarını bütün dünyaya haykırdıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar “Bir devletimiz, bir cumhuriyetimiz var. KKTC’ye inanmak, sahip çıkmak, korumak, bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürmek son derece önemli” dedi.

“ÜLKEMİZDE BAŞARILI GENÇLERİMİZ VAR”

Ülkede spor ve diğer alanlarda başarılı gençler olduğunu ve bu gençlere devletin imkanları doğrultusunda sahip çıkmak ve destek olmak gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin daha müreffeh ve refah bir yapıya kavuşması için gençleri geleceğe hazırlamak gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin eğitimlerini tamamlayarak ülkeyi devralacaklarını belirterek, mücadeleyi, bu düşünceler çerçevesinde KKTC’ye sahip çıkarak sürdüreceklerine inanç belirtti.

Pandemi sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Covid 19 salgını sürecinde ülkeyi yönetmenin kolay olmadığını ancak komşu ülkelere göre KKTC’nin kapasitesini en iyi şekilde kullanarak salgını başarılı yöneten ülkeler arasında olunduğunu söyledi ve önümüzdeki yıllarda normal hayata kavuşarak meydanlarda ve törenlerde buluşma temennisinde bulundu. 

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“BİR MİLLET ÜÇ DEVLET”

Azerbaycan’dan programa katılan gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, Karabağ mücadelesini yakından izlediklerini belirterek, Azerbaycanlı “gardaşlarıyla” münasebetlerin gelişmesi için iş birliği, iletişim ve diyalogun öneminin altını çizdi. Azeri gençlerden gelen mesajların kendisini mutlu ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, var olan bağların güçlenerek etkin çalışmalar içerisinde ülkeler arasında birbirini daha iyi tanıma ve milli birliğin sağlanmasının önemine değindi. 

“Bir Millet Üç Devlet” olarak iyi ilişkilere vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, esas olanın milli şuuru ve vatan sevgisini değerlendirerek bölgedeki lider ülke olan Anavatan Türkiye’nin verdiği destek olduğunu belirtti. 

Tatar, KKTC’ye en yakın ülkeler olarak Türkiye ve Azerbaycan ile bir aile gibi ve aynı milletin evlatları olarak iş birliği içinde geleceğe umutla bakabilmenin önemine işaret ederek özellikle pandemi sonrası ilişkilerin güçlenmesi için çalışmaları sürdürmek gerektiğini söyledi.

“GENÇLERE GÜVENİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Gençlere önem veriyoruz, başarılarınızın pandemiye rağmen devam ettiğini görmekten gurur duyuyoruz. Siz gençlere güveniyoruz” dedi. 

İLETİŞİM ÇAĞINDA TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ

Genç katılımcılardan birinin eğitim ve okumanın önemine vurgu yapması üzerine eğitimin yanı sıra teknolojinin önemine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

“Savaş ortamında doğdum. O zamanlar Girne’ye gidemezdik. Rum polisler ve EOKA bizi engelliyordu. İletişim yoktu. Cep telefonları yoktu. Şimdi bakıyorum, dünyanın farklı yerlerinden teknoloji sayesinde konuşabiliyoruz. Dünya gelişiyor ve kalkınma için devletin yaptığı çalışmalar siz gençlere bağlı olarak daha da gelişiyor. Birlik ve beraberliğimizi en iyi şekilde değerlendirmek, duygusal, milli ve ekonomik bağları geliştirmek için gençlere rol düşüyor. İletişim çağında teknolojiyi iyi kullanmak fevkalade önemlidir.”

CUMHURBAŞKANI TATAR’DAN GENÇLERE MESAJ

Vatan, millet ve bayrak sevgisinin önemine işaret ettiği konuşmasında, donanımları en iyi şekilde kullanarak, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve devletin verdiği fırsatları iyi değerlendirerek çevreyi iyi kullanıp halk hizmetine sunabilmenin ve üretmenin önemli olduğu mesajını da veren Cumhurbaşkanı Tatar, çevrim içi etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti ve tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

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Son Güncelleme: 19.05.2021 15:09
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