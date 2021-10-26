“GENÇLERİN MİLLİ DAVAMIZA OLAN İLGİSİ VE TÜRKİYE İLE KARŞILIKLI TEMASLAR ÇOK KIYMETLİ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genç Diplomasi Akademisi heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den gelen heyetleri KKTC’de görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, özellikle gençlerin çalışmalarında milli davamıza olan meraklarını ve heyecanlarını görmekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

“Siz gençlere olan güvenimizle Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki iş birliğinin, karşılıklı temasların ve dayanışmanın kıymetli olduğunu düşünmekteyim” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, iletişim çağının sağladığı kolaylıklarla yakınlaşma ve duygu birliğinin daha da arttığını dile getirdi.

Kıbrıs Türk tarihine değindiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Tatar, tarihten gelen bağların önemine vurgu yaptı. Kıbrıslı Türklerin geçmişte adada EOKA saldırılarına maruz kaldıklarını, zulüm ve soykırımla karşı karşıya mücadele verdiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin desteğiyle Kıbrıslı Türklerin adada var olmayı başardıklarını söyledi.

1974 Barış Harekatı’ndan sonra Kıbrıslı Türklerin özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuştuklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, doğal gaz zenginlikleriyle Mavi Vatan’da, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin statüsünün güçlenmesinin önemine işaret etti.

Divan Araştırma ve Eğitim Derneği Genel Sekreteri Sinan Çelikkol ise kabuldeki konuşmasında, gençlere vizyon katacak proje çalışmaları yaptıklarını ifade ederek Genç Diplomasi Akademisi çerçevesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.