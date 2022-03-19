Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziveren’de şehit ailelerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün, Gaziveren ve Çamlıköy şehitlerini anma törenlerinin ardından Gaziveren’de şehit ailelerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Tatar ilk olarak 19 Mart 1964’te Gaziveren’de şehit düşen Mehmet Ali Dede’nin oğlu Adem Alevkayalı’yı, ardından 23 Aralık 1963’te Peristerona’da şehit düşen Özer Ekrem Emin’in kızı Şerif Oyal’ı evlerinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, şehit aileleri ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarında Rum-Yunan ikilisinin yarattığı orantısız güç karşısında direndiğini, Gaziveren’de de mukavemetçi Gaziveren halkının elindeki imkanlarla yiğitçe savaştığını söyledi.



Kıbrıs Türk tarihinde yer edinen Gaziveren Direnişi’nde şehit düşenleri ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle andığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, şehit düşenlerin yakın akrabalarının çok acılar çektiğini ve devlet adına minnet duygularını bu ziyaretlerle ifade etmek istediğini söyledi.“Bu acılar, devlet sahibi olmamız için çekilmiştir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale Zaferi’nde Ulu Önder Atatürk’ün liderliğinde verilen mücadelenin Kıbrıs Türk halkına ilham olduğunu belirtti.“Şehitlerimize olan vefa borcumuzu ifade etmek bizlerin görevidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, devletin ve egemenliğin önemine vurgu yaptı.