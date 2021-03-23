Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy Mücahitleri Derneği yetkililerini kabul etti

“KIBRIS TÜRKÜ HİÇBİR ZAMAN DAYATMA BİR ÇÖZÜME EVET DEMEYECEKTİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türklerin egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin işbirliğine dayalı bir anlaşmayı onaylayabileceklerini tüm dünyaya anlattığını söyleyerek, “Kıbrıs Türkü hiçbir zaman dayatma bir çözüme evet demeyecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy Mücahitleri Derneği Başkanı Mustafa Arıkan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy mücahitlerinin hem Erenköy Direnişi’nde, hem de daha sonra verdikleri hizmetlerle halk için çok değerli kişiler olduklarını belirterek, eski Başbakanlardan İrsen Küçük gibi hayatını kaybeden Erenköy mücahitlerini rahmetle andı.

Kıbrıs Türk tarihinde, Erenköy Direnişi’nin milli mücadeleyle kazanıldığı bir nokta olarak nitelendirildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale Direnişi Anadolu’da neyi ifade ediyorsa, Kıbrıslı Türkler için de Erenköy’ün aynısını ifade ettiğini kaydetti.

“ERENKÖY, KAHRAMANLIĞIMIZIN DÜNYAYA HAYKIRILDIĞI, DESTAN YAZILDIĞI YERDİR”



Cumhurbaşkanı Tatar, Cengiz Topel gibi değerli kahramanların Erenköy Direnişi’nde yer aldığını belirterek, Pazar günü, Erenköy’de 1571 Ormanı için fidan dikildiğini hatırlattı.

“Erenköy Türk toprağıdır, Erenköy bizim milli mücadelemizin, kahramanlığımızın tüm dünyaya haykırıldığı, destan yazıldığı yerdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy’de çevrenin düzenlenmesi ve yeşillendirilmesinin önemine değinerek, 7,5 km sahil şeridi olan bölgeye sahip çıkılıp bölgeyi geleceğe hazırlamanın önemine vurgu yaptı.

Erenköy’de yaşananlar sonrası 1974’te Türkiye’nin haklı müdahalesi ve KKTC’nin kurulmasının üzerinden geçen yıllarda çok şeyler yaşandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusu bağlamında Kıbrıs Türk halkının kendi devletini kurarak ve kendi kendini yöneterek haklı davasını dünyaya duyurabildiğini söyledi.

“RUM TARAFININ NİYETİ KIBRISLI TÜRKLERİ KIBRIS CUMHURİYETİ’NE YAMA YAPMAKTIR”

Annan Planı’nda ve federasyon görüşmelerinde nelerin yaşandığını tüm dünyanın bildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, artık federal temelde bir uzlaşının olamayacağını tüm dünyaya anlattıklarını belirtti.

Karşı tarafın federasyon anlayışı ile Kıbrıs Türk halkının federasyon anlayışının farklı olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi devleti ve kendi çatısı altında güvenlik içinde yaşamını sürdürme beklentisinde olduğunu, ancak Rum tarafının federasyon çatısı altında üniter bir devlet içerisinde Kıbrıslı Türkleri Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama yapma ve Kıbrıslı Türkleri tüketme niyetinde olduklarının açık ve net olduğunu belirtti.



“EGEMEN EŞİTLİĞE DAYALI, YAN YANA YAŞAYAN İKİ DEVLETİN İŞBİRLİĞİNE DAYALI BİR ANLAŞMA”



Kıbrıslı Türklerin ancak egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin işbirliğine dayalı bir anlaşmayı onaylayabileceklerini tüm dünyaya anlattıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkü hiçbir zaman dayatma bir çözüme evet demeyecektir” dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın verdiği mücadeleye atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Denktaş’ın “Biz asla egemenliğimizden vazgeçemeyiz” dediğini ve egemenliğin önemine vurgu yaptığını hatırlattı.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki kurucu ortağından biri olarak Kıbrıs Türk halkının toprağı ile dini ile lisanı ile kültürü ile kendi kendini yönetme hakkı ile ayrı halk olma kriterlerinin hepsini taşıdığını dile getirdi.

CENEVRE’DE YAPILACAK GÖRÜŞME…

Cenevre’de yapılacak görüşmeye yeni fikirlerle gidilebileceğini BM Genel Sekreteri’nin de dile getirdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle arkalarında olmasının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı, ilk kez Cenevre’de egemen eşitlikten, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğinden ve uluslararası camia nezdinde Kıbrıslı Türklerin Rum tarafı ile eşit statüde olması gerektiğinden bahsedileceğine işaret etti.



Cumhurbaşkanı Tatar, 4 Mart 1964 tarihli haksız ve siyasi BM kararı ile Rum Yönetimi’nin Kıbrıs’ın tek meşru hükümeti olarak tanınmasının Kıbrıslı Türklere yapılan haksızlıklardan biri olduğunu, diğer bir haksızlığın ise Annan Planı’ndan sonra plana hayır demesine rağmen Rum tarafının AB’ye üye yapılması olduğunu anımsattı.

Rum tarafının haksız üstünlüğü nedeniyle Kıbrıs Türk halkının mağdur edildiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, tüm bunların, Erenköy mücahidi olan Özel Temsilci M. Ergün Olgun tarafından da aktarılmakta olduğunu kaydetti.



Dernek Başkanı Arıkan ise, Cumhurbaşkanı Tatar’a izlediği politika için destek belirterek, Anavatan’ın etkin ve fiili garantörlüğünün devamının önemini vurguladı.