banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gezici seçim anketi sonuçları açıklandı
Gezici seçim anketi sonuçları
Dolar/TL'de bu sabah 13,90 seviyesi görüldü
Dolar kritik seviyelerde!
Küçük Kaymaklı'da feci kaza
Küçük Kaymaklı'da feci kaza
“Koop-Süt yok Yörükoğlu verelim!”
“Koop-Süt yok Yörükoğlu verelim!”
banner404

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan insan Hakları Günü mesajı

10 Aralık 2021 Cuma 20:45
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan insan Hakları Günü mesajı

“KIBRIS TÜRKÜ, EN TEMEL İNSAN HAKKI SAYILAN ÖZGÜRLÜK, BAĞIMSIZLIK VE KENDİ KENDİNİ YÖNETME HAKKINA SONUNA KADAR BAĞLI KALACAKTIR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İnsan Hakları Günü mesajında, geçmişte haksızlığa ve adaletsizliğe uğramış, türlü şiddet olaylarına maruz bırakılmış bir halk olarak Kıbrıs Türkü’nün, en temel insan hakkı sayılan özgürlük, bağımsızlık ve kendi kendini yönetme hakkına sonuna kadar bağlı kalacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle:
“İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana her 10 Aralık'ta kutladığımız İnsan Hakları Günü’nü, geçmişte bireysel ve toplumsal hakları gasp edilmiş bir halk olan Kıbrıs Türkü, bugün kendi devletinde, egemenliği altında güvenlik ve huzur içerisinde kutluyor.
Dünya üzerinde paylaştığımız insanlığın, İnsan Hakları Bildirisi’nin evrensel değerlerine dayanması gereken günümüzde, maalesef şiddet, insan hakkı ihlalleri ve tahammülsüzlüğe şahit olmaya devam ediyoruz.

banner341
Milyonlarca insanın insanlık onurunun korunarak daha adil ve huzur içerisinde bir dünya tahayyülü ile 72 yıldır kutlanan İnsan Hakları Günü’nde, cinsiyet, dil, ırk, renk, din, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler sebebiyle ayrımı gözetmeksizin herkesin doğal insan haklarına sahip olduğuna dikkat çekiliyor. Tüm bu ilkeler, hiç kuşkusuz Kıbrıs Türkü’nün medeni bir toplum olarak hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın özümsediği değerlerdir.
Varoluş mücadelesi veren, katliamlara maruz kalmış ve verdiği kutlu mücadele sayesinde kendi devletini ilan etme erdemine erişmiş bir halkın Cumhurbaşkanı olarak, insan onuruna aykırı çağ dışı ambargo ve izolasyonlara rağmen, Kıbrıs Türkü’nün çağdaş dünyanın tüm değerlerini fazlasıyla yerine getiren bir halk olarak egemenliğine ve devletine sahip çıkacağına olan inancımı belirtmek istiyorum.

Dünyadaki tüm insanlar gibi Kıbrıslı Türkler de hem bireysel hem de halk olarak insan haklarının tüm ilkelerini hak etmektedirler.
Haksızlığa ve adaletsizliğe uğramış, türlü şiddet olaylarına maruz bırakılmış bir halk olarak Kıbrıs Türkü, en temel insan hakkı sayılan özgürlük, bağımsızlık ve kendi kendini yönetme hakkına sonuna kadar bağlı kalacaktır.
Bu vesileyle, tüm insanlığa, farklı olana saygının gösterildiği, nefret söyleminin olmadığı, adaletsizliklerin ve ayrımcılıkların ortadan kalktığı, daha huzurlu ve daha güvenli bir dünya, bir yaşam diliyorum.”

banner360
Son Güncelleme: 11.12.2021 01:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi: “11’inci gününde hastaların semptom göstermemesi halinde karantinası sonlandırılır”
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi: “11’inci gününde hastaların semptom göstermemesi halinde karantinası sonlandırılır”
İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler KKTC bayrağının indirilmesi emrini veren belediye başkanını protesto etti
İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler KKTC bayrağının indirilmesi emrini veren belediye başkanını protesto etti
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Dışişleri’nden hidrokarbon açıklaması…
Dışişleri’nden hidrokarbon açıklaması…
Kıb-Tek, 10 milyon dolar borçlanıyor
Kıb-Tek, 10 milyon dolar borçlanıyor
Tatar: “Resmi müzakerelere geçilebilmesi için egemenliğimizin kabul edilmesi gerekir”
Tatar: “Resmi müzakerelere geçilebilmesi için egemenliğimizin kabul edilmesi gerekir”
Ataoğlu: “Her türlü ayrımcılığa karşı mücadeleye devam ediyoruz”
Ataoğlu: “Her türlü ayrımcılığa karşı mücadeleye devam ediyoruz”
Özersay: “Vergiyi artırmak marifet değil”
Özersay: “Vergiyi artırmak marifet değil”
Kayıp Selda Öksüzoğulları bulundu
Kayıp Selda Öksüzoğulları bulundu
Baybars, daralan ekonomide devletin çare üretme zorunluluğu olduğunu söyledi
Baybars, daralan ekonomide devletin çare üretme zorunluluğu olduğunu söyledi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim