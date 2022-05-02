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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayram namazını Hz. Ebubekir Camisi’nde kıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayram namazını Hz. Ebubekir Camisi’nde kıldı.

02 Mayıs 2022 Pazartesi 11:15
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayram namazını Hz. Ebubekir Camisi’nde kıldı

Cumhurbaşkanı Tatar, Ramazan Bayramı’nın ilk gününe, sabah kılınan Bayram namazı ile başladı. 
 
 Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada, KKTC’de bayramın hayırlara vesile olmasını temenni ederek Anavatan Türkiye ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.  
 
Önümüzdeki süreçte ekonomik sıkıntıların ve Ukrayna-Rusya savaşının son bulması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Temennimiz insanların barış ve huzur içinde yaşayabilmesidir” dedi.  
  

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Ukrayna-Rusya savaşında yaşananların üzücü olduğunu ve bu çağda kabul edilir olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu savaş tüm insanlık için yüz karasıdır. En erken zamanda savaşların sona ermesi ve insanlığın barış, sağlık ve huzura kavuşmasını diliyoruz” dedi.  
 
Kıbrıs Türk halkının çok acılar çeken, göçler yaşayan bir halk olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti: 
 
 “Şu anda, Kıbrıs Türk Barış Harekatı’ndan sonra Kıbrıs’ın kuzeyinde KKTC’de barış, huzur ve güvenlik içinde yaşayabiliyoruz. Bu bayram günlerinde tüm bunları hatırlayıp dualarımızı yapmak hepimizin bir görevidir diye değerlendiriyorum. Dualarımızın kabul edilmesi dileğiyle, bu bayram gününde dargınlıkların geride kalarak halkımızın birlik ve beraberlik içinde mücadelemizi sürdürmesi hepimizin hayrınadır. Tüm halkımızın bayramını kutluyorum. “
 

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Son Güncelleme: 02.05.2022 15:18
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