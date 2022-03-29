Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD’de yaşayan Ahıska Türkleri heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Ahıska Türkleri’nin önemine işaret ederek KKTC Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin çalışmalarını takip ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar; “KKTC’de yaşayan Ahıska Türkleri bizimle birlikte mücadele etmektedirler. Onların varlığı bizim için çok değerlidir. Sizleri de her zaman aramızda görmekten büyük mutluluk duyarım. Aynı milletin evlatlarıyız” dedi.

“Sizin mücadeleniz bizim mücadelemiz. Bizim mücadelemiz sizin mücadelenizdir” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta Kıbrıs Türkleri’nin verdiği mücadele sonucunda devlet sahibi olduklarını ifade etti. “Bizim ortak noktada birbirimize bağlayan Anavatanımız Türkiye vardır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bölgenin lider ülkesi olan Türkiye’nin desteğinin önemine vurgu yaptı.

Dünyanın pek çok yerinde yaşayan Ahıska Türkleri’nin de kalbinin Anavatan Türkiye için attığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Aramızdaki münasebetlerle, ortak söylemle ve birtakım çalışmalarla birbirimize destek olmak en büyük temennimdir” dedi