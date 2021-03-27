Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Toplumların sosyal ve kültürel gelişiminde gerek bir sanat disiplini gerekse gayrı resmi bir eğitim aracı olarak önemli rolü olan tiyatronun, Kıbrıs Türk sanat dünyasında yadsınamaz bir öneme sahip olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, tiyatronun, toplumsal dayanışmayı, sorumluluk almayı, sorunlar üzerine düşünmeyi öğrettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

KKTC Cumhurbaşkanı olarak gereken tüm desteği vereceğimi belirtmek istiyorum.

Bu vesileyle ülkemizin gelmiş geçmiş değerli tiyatro sanatçılarının yanı sıra, tiyatroların teknik ve idari görevlerinde yer alan tüm tiyatro çalışanlarının ve sanatseverlerin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutlayarak teşekkürlerimi iletiyorum.”

