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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kültürel gelişimin öncüsü, toplumlara düşünce erkini sağlayan, insanlık tarihinin en eski sanat disiplinlerinden biri olan tiyatronun, yüzyıllardır toplumların kültürel ve düşünsel gelişimi açısından yaşamın en müstesna yerinde yer aldığını söyledi. 

27 Mart 2021 Cumartesi 10:23
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle mesaj yayımladı
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Toplumların sosyal ve kültürel gelişiminde gerek bir sanat disiplini gerekse gayrı resmi bir eğitim aracı olarak önemli rolü olan tiyatronun, Kıbrıs Türk sanat dünyasında yadsınamaz bir öneme sahip olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, tiyatronun, toplumsal dayanışmayı, sorumluluk almayı, sorunlar üzerine düşünmeyi öğrettiğini kaydetti. 
Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:  

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“Bağımsız, egemen bir halk olarak özgürlük şiarını rehber edinmiş Kıbrıs Türk Halkı’nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, özelde tiyatronun daha genel ölçekte ise sanatın özgürleştirici, eğitici gücünün bilinciyle gelecekte de sanata büyük değer vereceğinin derin inancı içerisindeyim. 27 Şubat 1999 tarihindeki yangında yanan Devlet Tiyatroları binamızın yeniden yapılması projesinin de hızla devam ettiğini gözlemlemekteyim. Binamız kısa zamanda Kıbrıs Türk Sanatı’na hizmet etmeye başlayacaktır. Bu bağlamda, toplumların gelişmişlik düzeyinin önemli nişanelerinden biri olan sanata, dolayısı ile tiyatroya, KKTC Cumhurbaşkanı olarak gereken tüm desteği vereceğimi belirtmek istiyorum.
Bu vesileyle ülkemizin gelmiş geçmiş değerli tiyatro sanatçılarının yanı sıra, tiyatroların teknik ve idari görevlerinde yer alan tüm tiyatro çalışanlarının ve sanatseverlerin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutlayarak teşekkürlerimi iletiyorum.”
 

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Son Güncelleme: 27.03.2021 11:29
Anahtar Kelimeler:
Dünya Tiyatro GünüErsin TatarCumhurbaşkanıKktc
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