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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çözüm planına hayır diyen Rumlar, AB üyeliği ile ödüllendirdi. Kıbrıs Türk tarafının Cenevre'deki önerilerine tam destek verdik. Yeni müzakere süreci iki devlet arasında yürümeli" ifadelerini kullandı.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Kıbrıs Türk!ünü kimseye muhtaç etmeme kararımızı ortaya koyduk. Milletimizle Kıbrıs Türkü arasındaki beraberliği her alanda pekiştirdik. 

Kıbrıslı kardeşlerimizi öz yurtlarında zınlık durumuna düşürmek istediler.

Kapalı kapılar ardında Kıbrıs Türklerinin haklarını teslim edenler, iş icraata geldiğinde maalesef hep üç maymunu oynadılar. Kıbrıs müzakerelere Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türklerini katledenler masadan kaçmıştır.

Rum tarafının şımarıklığı nedeniyle müzakereler sonuçsuz kaldı. Gayemiz, KKTC'nin gelişip güçlenmesi ve Kıbrıs Türk halkının daha müreffeh bir geleceğe sahip olması.

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Çözüm planına hayır diyen Rumlar, AB üyeliği ile ödüllendirdi. Kıbrıs Türk tarafının Cenevre'deki  önerilerine tam destek verdik. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ı Cenevre'de gösterdiği liderlik ve sergilediği kararlı duruş nedeniyle huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum.

Yeni müzakere süreci iki devlet arasında yürümeli. Ömrü dolmuş formüllerle zaman kaybedilmemeli.

"Anavatan ve garantör Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır.

Ada'da Türk toplumunu eşit görmeyen, hatta yok sayan zihniyet, Kıbrıs sorununu bir kangrene dönüştürmüştür.

Karadeniz'dekine benzer güzel haberleri Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizden de alacağımıza inanıyorum.

İki devletli çözümü reddetmek, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini reddetmek demektir. Ne bizim ne de KKTC'nin böyle bir adaletsizliğe, böyle bir hak gasbına rızası yoktur.


Doğu Akdeniz'de barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için Kıbrıs Türk halkının yanında olmayı sürdüreceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKktcRecep Tayyip ErdoğanKıbrıs Sorunu
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