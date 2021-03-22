Cumhurbaşkanı, Cenevre toplantısı öncesinde UBP Genel Başkanı, Başbakan Saner ile görüştü...

Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Tatar, ilk toplantısını bugün UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hamza Ersan Saner ve Genel Sekreter Vekili Kenan Örgen ile gerçekleştirdi.
22 Mart 2021 Pazartesi 18:00
Son Güncelleme: 22.03.2021 20:27
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayriresmi toplantısı öncesi Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partileri bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyor.
Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Tatar, ilk toplantısını bugün UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hamza Ersan Saner ve Genel Sekreter Vekili Kenan Örgen ile gerçekleştirdi.