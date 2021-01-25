Cumhurbaşkanı, bu akşam Guterres'le telekonferans yoluyla görüşecek
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bu akşam telekonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı, bu akşam Guterres'le telekonferans yoluyla görüşecek
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bu akşam telekonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirecek.
25 Ocak 2021 Pazartesi 18:30
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bu akşam telekonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirecek.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, konuya ilişkin açıklamasında, görüşmenin 21.15'te yapılacağını kaydetti.
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