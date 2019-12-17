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Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bilgilendirme toplantıları devam ediyor

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bilgilendirme toplantıları devam ediyor

17 Aralık 2019 Salı 16:13
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bilgilendirme toplantıları devam ediyor

AKINCI, TEKNİK KOMİTE BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ 
 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 25 Kasım Berlin görüşmesi ve sonuçları hakkındaki bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları kapsamında, teknik komitelerin başkan ve üyeleriyle bir araya gelerek, Berlin görüşmesi sonrasında ortaya çıkan Kıbrıs sorunundaki durumla ilgili fikir alışverişinde bulundu. 

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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 16.00’da gerçekleşen toplantıda, teknik komitelerin çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu.
Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, Eğitim Teknik Komitesi, Çevre Teknik Komitesi, Ekonomi ve Ticari İşler Teknik Komitesi, Geçiş Kapıları Teknik Komitesi, İnsancıl Konular Teknik Komitesi, Kriz Yönetimi Teknik Komitesi, Kültürel Miras Teknik Komitesi, Kültür Teknik Komitesi, Sağlık Teknik Komitesi, Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi, Yayıncılık ve İletişim-Frekans Teknik Komitesi başkan ve üyeleri hazır bulundu.
 

Son Güncelleme: 17.12.2019 21:40
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