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Cumhurbaşkanı Akıncı, Zeytin Festivali’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Akıncı, Zeytinlik köyünde Ali Nesim Meydanı’nda düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, Zeytin Festivali deyince aklına sadece tarımsal alandaki zeytin ağacı ile üretiminin değil, kültür sanat alanındaki üretimin de geldiğini ve Zeytinlik Festivali’nin sanatsal üretimle de bütünleştiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Zeytin Festivali’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Akıncı, Zeytinlik köyünde Ali Nesim Meydanı’nda düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, Zeytin Festivali deyince aklına sadece tarımsal alandaki zeytin ağacı ile üretiminin değil, kültür sanat alanındaki üretimin de geldiğini ve Zeytinlik Festivali’nin sanatsal üretimle de bütünleştiğini söyledi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 10:15
Cumhurbaşkanı Akıncı, Zeytin Festivali’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanlığı basın bürosunun açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte bu yıl 18’incisi düzenlenen Zeytinlik Festivali’nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Zeytinlik köyünde Ali Nesim Meydanı’nda düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, Zeytin Festivali deyince aklına sadece tarımsal alandaki zeytin ağacı ile üretiminin değil, kültür sanat alanındaki üretimin de geldiğini ve Zeytinlik Festivali’nin sanatsal üretimle de bütünleştiğini söyledi.

Zeytinlik doğumlu düşünür-yazar Ali Nesim ve Haşmet Gürkan’ın heykellerinin açılacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Nur içinde yatsınlar. Bu topraklara, bu topluma çok değerler kattılar, ikisini de rahmetle anıyorum” dedi.

Festival kapsamında karikatür ve resim sergisi açılışı, el sanatları sergisi ve müzik dinletilerinin de olacağını, etkinliğin kültür ve sanat açısından da çok zengin bir festival halini aldığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Bu bize bir şeyi daha gösteriyor; kültür ve sanatı gelişmiş olan toplumlar kalkınma hamlesinde bir adım daha ileriye gidiyorlar. Gelişmişliği sadece ekonomik rakamlarla ifade edemeyiz, kültür ve sanat alanında gelişme olmadığı takdirde kalkınmanın bir yanı eksik kalıyor. O nedenle hem tarımsal üretimimizi hem, hem hafif sanayimizi, hem turizmimizi elbette geliştireceğiz, ama bütün bunları ancak kültür ve sanatla yoğurarak bir yere doğru götürebileceğimizin de bilince olacağız.”

“BİR ZEYTİN AĞACI GİBİ BU TOPRAKLARA KÖK SALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Zeytin ağacı deyince, bu topraklara kök salmayı hatırladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bir zeytin ağacı gibi bu topraklara Kıbrıs Türk halkı olarak kök salmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim” dedi.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü Ürdün ve Amman’da elde ettiği başarıdan dolayı da kutlayarak, yerel yönetim belediyelerin uluslararası nitelikli bir toplantısında kültür ve turizm komisyonu başkanlığına seçilmesinin önemli bir başarı olduğunu belirterek kutladı ve yurt dışından gelen konukları da selamladı.

ALİ NESİM VE HAŞMET GÜRKAN’IN HEYKELİ AÇILDI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı, konuşmaların ardından, Ali Nesim ve Haşmet Gürkan’ın heykelinin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, açılıştaki konuşmasında, toplumun iki değerini rahmetle andığını belirterek, böyle güzel bir düşünceyi hayata geçirenleri kutladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Nur içinde yatsınlar, onlar her ikisi de bir zeytin ağacı verimliliğinde üretken insanlardı” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, daha sonra, eşi Meral Akıncı ile birlikte karikatür sergisini gezdi.

Son Güncelleme: 05.10.2019 15:24
Anahtar Kelimeler:
Zeytin Festivali Zeytinlik
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