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Cumhurbaşkanı Akıncı, Yıldırım’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 7. Kolordu Komutanlığı’na atanan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ı kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Yıldırım’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 7. Kolordu Komutanlığı’na atanan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ı kabul ederek görüştü.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:20
Cumhurbaşkanı Akıncı, Yıldırım’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 7. Kolordu Komutanlığı’na atanan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ı kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre saat 12.30’da gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2016-2017 yılları arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve 2017-2019 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği hizmetlerin anısına Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’a anı plaketi sundu. 

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Son Güncelleme: 23.08.2019 15:17
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıTümgeneral Yılmaz Yıldırım
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