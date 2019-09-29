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Cumhurbaşkanı Akıncı yarın Guterres ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Akıncı yarın Guterres ile görüşecek

29 Eylül 2019 Pazar 15:58
Cumhurbaşkanı Akıncı yarın Guterres ile görüşecek

AKINCI-GUTERRES GÖRÜŞMESİ KIBRIS SAATİYLE 19.20’DE

NEW YORK’TA TEMASLARDA BULUNAN AKINCI, SOSYALİST ENTERNASYONAL BAŞKANLIK DİVANI’NDA KONUŞMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.

BM Genel Kurulu çalışmaları nedeniyle New York’a gelen Akıncı, yarın saat 12.20’de (Kıbrıs saatiyle 19.20) Guterres ile BM Genel Merkezi’nde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmeye ilişkin açıklamalarında, Guterres’in daveti üzerine gerçekleşecek görüşmeye her zamanki gibi yapıcı bir tutumla gideceklerini; hidrokarbon konusundaki gerginliği ortadan kaldırmada çıkış yolu olabilecek 13 Temmuz tarihli önerisini anımsatacağını belirtmişti.

AKINCI NEW YORK’TA SOSYALİST ENTERNASYONAL’DA KONUŞUTU

Cumhurbaşkanı Akıncı, New York’ta Sosyalist Enternasyonal Başkanı, Yunanistan eski başbakanı ve eski PASOK Lideri Yorgo Papandreu’nun davetiyle BM Genel Merkezi’nde gerçekleşen Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Divanı toplantısına katılarak, konuşma yaptı.

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Akıncı, Sosyalist Enternasyonal üye devlet ve hükümet başkanlarına hitap ettiği konuşmasında, Kıbrıs konusunda bilgi verip, son gelişmeleri aktardı.

DİĞER TEMASLAR

Cumhurbaşkanı Akıncı New York’taki temasları çerçevesinde, AGİT dönem başkanlığını yürüten Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frederica Mogherini ile de görüşmüştü.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da, BM Genel Kurulu 74. Dönem çalışmaları için geldiği New York’ta Cumhurbaşkanımızı kaldığı otelde ziyarete ederek BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres ile yaptığı görüşme hakkında bilgilendirmişti.

BM DERİNLEMESİNE İSTİŞARELERDE BULUNUYOR

BM Genel Sekreteri Guterres, Temmuz 2017’de başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs Konferansı’nın ardından, taraflarla derinlemesine istişarelerde bulunmak üzere Amerikalı diplomat Jane Holl Lute’u görevlendirmişti.

1 yılı aşkın bir süredir kapsamlı müzakerelerin başlangıcını oluşturacak görev tanımlarında uzlaşmak amacıyla istişarelerde bulunan Lute, Ağustos sonu geldiği adada yürüttüğü mekik diplomasisi sonunda esas amacı olan referans kavramları konusundaki çalışmasını tamamlayamamıştı. Ancak liderler, resmi müzakereler için yeni bir başlangıç noktası teşkil edecek referans kavramlarının tamamlanmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini açıklamıştı.

Hazırlanması beklenen görev tanımlarının geçmiş mutabakatları, 11 Şubat Ortak Açıklama Belgesini ve BM Genel Sekreteri’nin Crans Montana’da taraflara 30 Haziran 2017 tarihinde sunduğu çerçeveyi içermesi öngörülüyor.

Son Güncelleme: 29.09.2019 20:47
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