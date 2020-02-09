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Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepkiler sürüyor

 Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eleştirdi

Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepkiler sürüyor

 Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eleştirdi

09 Şubat 2020 Pazar 07:14
Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepkiler sürüyor

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Akıncı’nın Türkiye aleyhine bir seçim stratejisi güttüğü iddia edildi ve “Adaylığı açıkladığı gece ve dün verdiği beyanatı şiddetle kınıyoruz” denildi.

Akıncı’nın soyut kavramlara KKTC halkını Türkiye aleyhine provoke etmek istediği ileri sürülen açıklamada, “Kendisini, ailesini ve tüm halkımızı Enosis belasından kurtaran, can ve güvenliğimizi sağlayan, aşımızı verip, güvenliğimizi sağlayan, bağımsızlığımız ve hürriyetimiz için bin kadar gencini bu topraklara gömen Anavatanımıza karşı bu yaptığı beyanlar dolayısı ile kendisini kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, milli davaların bir kişinin yanlış ideolojisine kurban edilemeyeceği kaydedildi.

Son Güncelleme: 09.02.2020 10:20
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Akıncı Guardian Demeç Tepkiler
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