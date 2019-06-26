banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95433
ALTIN
261.532
DOLAR
5.7693
STERLİN
7.3114
EURO
6.5565
Trafik kazası: 4 yaralı
TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
Göz açtırmıyorlar
GÖZ AÇTIRMIYORLAR
Ölümle neticelenen trafik kazası zanlıları teminata bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Akacan davası 27 Haziran'a ertelendi
AKACAN DAVASI 27 HAZİRAN'A ERTELENDİ
banner307

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Vamık’ın odası” adlı belgeselin ilk gösterimini izledi

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Vamık’ın odası” adlı belgeselin ilk gösterimini izledi

26 Haziran 2019 Çarşamba 07:40
Cumhurbaşkanı Akıncı, “Vamık’ın odası” adlı belgeselin ilk gösterimini izledi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Projesi Onursal Başkanı, Psikiyatrist Prof. Dr. Vamık Volkan’ın hayatını konu alan “Vamık’ın Odası” adlı belgeselin ilk gösterimini izledi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, Limasol Bankası Kültür Salonu’nda gerçekleşen belgesel gösterimi öncesinde yaptığı konuşmada, Vamık Volkan ile 37 yıl önce nasıl tanıştıklarını anlatarak, bazı anılarını paylaştı.
“Vamık Volkan tek cümle ile bizim iftihar kaynağımız. Kıbrıs Türk toplumunun yüz akı” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Volkan’a ailesiyle birlikte nice uzun ömürler diledi.
Volkan’a her zaman ihtiyaç olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bugün bile ona ihtiyacımız var. Yazdığı kitaplar verdiği eğitimler dışında Temiz Düşün projemizin de fikir babası, onursal başkanı. O nedenle de kendisine teşekkür ediyorum ve kendilerini her zaman Kıbrıs’ta görmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum” dedi. 
Cumhurbaşkanı Akıncı, belgeselle ilgili inisiyatif alan Limasol Türk Kooperatif Bankasını ve çalışmaya emek verenleri de kutladı.
 Prof. Dr. Vamık Volkan da yaptığı konuşmada belgeselin fikir aşamasından ilk gösterime kadarki serüvenini özetledi. Volkan, çalışmanın tamamlanmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek katkı koyanlara teşekkür etti.

banner317
 VAMIK’IN ODASI BELGESELİ
Limasol Bankası yan kuruluşu Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu ve Ailemiz Dergisi’nin katkılarıyla hazırlanan, Vamık’ın Odası isimli belgesel KKTC’de ilk kez seyirci ile buluştu.
Psikiyatrist Prof. Dr. Vamık Volkan, uluslararası ilişkilerin duygusal dinamiklerine dayanarak, diplomasiye yeni bir form geliştirmek için yaptığı çalışmalarla kendi hayatını anlatıyor. Film, psikanalist doktorası nedeniyle özellikle politik psikoloji bakımından, Vamık Volkan'ın diyaloglarıyla ve kurgularla dolu bir içerik sunuyor. Film bir nevi dünyanın son 50 yılına denk gelen olayların görsel olarak da sunulduğu bir belgesel niteliği de taşıyor.
Volkan'ın, mağdur ve düşman temsilcilerini bir araya getirip, teşhis ve çatışma iyileştirilmesi için psikanalitik teknikler kullanması ve bunu büyük gruplar üzerinde nasıl kullandığı kendi anlatımı ile belgeselde izleyiciye aktarılıyor.

 

Son Güncelleme: 26.06.2019 10:45
Anahtar Kelimeler:
Vamık’ın Odası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“çocuk Gözüyle Kıbrıs” Fotoğrafları Down Cafe Yararına Satılıyor
“çocuk Gözüyle Kıbrıs” Fotoğrafları Down Cafe Yararına Satılıyor
İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi Yılsonu Etkinliği Yaptı
İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi Yılsonu Etkinliği Yaptı
Çağ-sen Genel Sekreterliğine Gamze Pınardan Getirildi
Çağ-sen Genel Sekreterliğine Gamze Pınardan Getirildi
Döviz kurları
Döviz kurları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Trafik kazası: 4 yaralı
Trafik kazası: 4 yaralı
Bakanlar Kurulu’ndan bir dizi karar
Bakanlar Kurulu’ndan bir dizi karar
Göz açtırmıyorlar
Göz açtırmıyorlar
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği denizler konusunda açıklama yaptı: “Kirlilik yok“
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği denizler konusunda açıklama yaptı: “Kirlilik yok“
Üstel: “Girne Antik Limanı ve Turizm Limanı’ndaki çevre kirliliği konusunda gerekli çalışmalar yapılmaya başlandı”
Üstel: “Girne Antik Limanı ve Turizm Limanı’ndaki çevre kirliliği konusunda gerekli çalışmalar yapılmaya başlandı”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim