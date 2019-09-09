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Cumhurbaşkanı Akıncı Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun Açılışına Katıldı

 

Cumhurbaşkanı Akıncı Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun Açılışına Katıldı

 

09 Eylül 2019 Pazartesi 07:27
Cumhurbaşkanı Akıncı Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun Açılışına Katıldı

Lefkoşa, 9 Eylül 19 (.): 3. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun açılış töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre , Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte 3. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun açılış törenine katıldı. 

Cumhurbaşkanı Akıncı açılış töreninde yaptığı konuşmada, KKTC dışından bu yıl sempozyuma 10 farklı ülkeden toplam 14 sanatçının katıldığını kaydederek,  Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun uluslararası çapta bir etkinlik olduğunu belirtti.

Geçen sene ikincisi düzenlenen Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda üretilen eserlerin Bedesten’de sergilendiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, üç yıldan beridir sempozyumun üretim alanında bulunup etkinliğin bir izleyicisi olduğunu dile getirerek bundan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"GERÇEK ANLAMDA TANITIM BUDUR"

Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nu 5 bin yıllık bir tarihin yeniden canlandırılışına benzeten Cumhurbaşkanı, sempozyumun desteklenmesi gereken çok değerli bir etkinlik olduğuna dikkat çekti.

Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun gerçekleştirildiği mekanın sürekli kullanılır bir mekan haline gelmesi yönünde Çatalköy Belediyesinin bir projesi olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, bu projenin hayata geçmesi için destek ve farkındalığa ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı, “Bu desteğin devlet katında çoğalarak artması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı olarak her türlü desteğimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olacaktır. Yaptıkları iş, hem bu adanın geçmişine sahip çıkıp geleceğe taşınmasına bir katkıdır hem de gerçek anlamda tanıtım denen olay budur” şeklinde konuştu.

Kıbrıs adasının binlerce yıllık bir tarihi barındırdığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bilinen tarih, 10 bin yıl öncesine kadar dayanıyor. 5 bin yıl önce var olan bir yerleşim alanının bu tür etkinliğe sahne olması; uluslararası turizm alanında da mutlaka bugünkünden çok daha fazla ilgi uyandıracak potansiyele sahiptir diye değerlendiriyorum” şeklinde konuştu.

Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu benzeri çalışmaların artarak devam etmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Böylesine çok önemli bir kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yaparak kültür sanat konularında Çatalköy Belediyesi’ni öncü bir belediye yaptığı için Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nu, böylesine önemi bir projenin yürütücüsü olduğu için de Rauf Ersenal’ı can-ı gönülden kutluyorum” diye konuştu.

SEMPOZYUMA TOPLAM 74 SANATÇI KATILACAK 

Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasının ardından sempozyumdaki stantları gezerek sanatçılarla sohbet etti, üretilen replikaları inceledi. Bu yıl 1-16 Eylül tarihleri arasında yapılacak sempozyuma 14’ü yabancı toplam 74 sanatçı katılıyor. Sempozyumda, rolyef ve bronz çağa ait bira üretimi, Erken ve Orta Tunç Çağı’nda Vounous’ta kullanılan üretim teknikleriyle seramik ve metal döküm çalışmaları yanında birçok aktiviteye yer verilecek.

(YIL/ÖK)   FOTOĞRAFLI

Son Güncelleme: 09.09.2019 10:50
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