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Cumhurbaşkanı Akıncı, Uluçay, Tatar, Özersay ve Meclis'teki siyasi partilerle görüşüyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi. 

22 Mayıs 2020 Cuma 12:11
Cumhurbaşkanı Akıncı, Uluçay, Tatar, Özersay ve Meclis'teki siyasi partilerle görüşüyor
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi. 
 
Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan toplantı 11.45'te başladı. Toplantıda, kamu hizmetlerine ilişkin bazı sorunların yanı sıra ülkedeki son gelişmelerle ilgili genel bir durum değerlendirmesi yapılacak. 
Toplantıda, Hükümetin Covid-19 salgını sonrası yürüttüğü açılım ve normalleşme süreci ile ilgili de bilgi alışverişinde bulunulması öngörülüyor. 

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Toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında ayrıntılı bilgi verecek ve değerlendirmede bulunulacak.
Toplantıya, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı. 
HP Genel Başkanı Yenal Senin ise özel bir sebepten dolayı toplantıya katılamadı. 
 

Son Güncelleme: 22.05.2020 12:29
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