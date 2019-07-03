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Cumhurbaşkanı Akıncı tiyatro sanatçısı Yücel Köseoğlu’nun anma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Akıncı tiyatro sanatçısı Yücel Köseoğlu’nun anma törenine katıldı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00
Cumhurbaşkanı Akıncı tiyatro sanatçısı Yücel Köseoğlu’nun anma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tiyatro sanatçısı Yücel Köseoğlu’nun ölümünün sekizinci yıldönümünde dün kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldığı anma töreninde yaptığı konuşmada, hocası ve yakın arkadaşı olan merhum Yücel Köseoğlu’nu hem andıklarını, hem aradıklarını söyledi.

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Her ölümün erken ve arkasında boşluk bıraktığını kaydeden  Akıncı, Köseoğlu’nun kaybının, arkasında çok büyük boşluk bıraktığını belirtti.

Yücel Köseoğlu’nun çok yönlü, üretken kişiliğine değinerek, tiyatro sevgisini Köseoğlu’ndan aldığını ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun kuruluşuna ilk harcı birlikte koyduklarını anlatan Akıncı, “Yücel Köseoğlu’nun toplumumuza kazandırdığı çok büyük değerler var. Onu sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Bir kez daha, en içten duygularla sevgilerimi, saygılarımı, rahmet dileklerimi iletiyorum” dedi.

Son Güncelleme: 03.07.2019 11:11
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