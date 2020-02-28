Cumhurbaşkanı Akıncı, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar’a taziye mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İdlip’te 33 askerin şehit düşmesi dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı göndererek, tüm Türkiye’ye başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği taziye mesajında şunları kaydetti:

“Suriye’nin İdlip bölgesinden gelen acı haberler ülkemizde de büyük bir üzüntü yaratmıştır. Şehit yakınlarının ve Türkiye’nin acısını derinden hissediyoruz. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaralılara acil şifalar, şehit askerlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve Şahsınızda tüm Türkiye’ye başsağlığı dilerim.”



AKAR’A TAZİYE MESAJICumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği taziye mesajıyla da, Akar’ın şahsında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı diledi.