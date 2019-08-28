Cumhurbaşkanı Akıncı, TC Adalet Bakanı Gül’ü kabul etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, temaslarda bulunmak amacıyla KKTC’ye günübirlik ziyarette bulunan Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü kabul etti.
Cumhurbaşkanı Akıncı, TC Adalet Bakanı Gül’ü kabul etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, temaslarda bulunmak amacıyla KKTC’ye günübirlik ziyarette bulunan Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü kabul etti.
28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:17
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, temaslarda bulunmak amacıyla KKTC’ye günübirlik ziyarette bulunan Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü kabul etti.Kabul Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da gerçekleştirildi.
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