Cumhurbaşkanı Akıncı siyasi partileri bilgilendiriyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakereleri konusunda devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmek ve değerlendirmelerini almak amacıyla Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen hükümet ve muhalefet partilerinin genel başkanlarıyla bir araya geldi.