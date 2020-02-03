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Cumhurbaşkanı Akıncı, seçim için hukuk bürosu oluşturdu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 26 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin adaylık kararını Çarşamba akşamı halkla paylaşıyor. Akıncı, seçim süresince kendisiyle çalışmak üzere gönüllü hukukçulardan oluşacak bir hukuk bürosu kurulmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, seçim için hukuk bürosu oluşturdu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 26 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin adaylık kararını Çarşamba akşamı halkla paylaşıyor. Akıncı, seçim süresince kendisiyle çalışmak üzere gönüllü hukukçulardan oluşacak bir hukuk bürosu kurulmasına karar verdi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 12:48
Cumhurbaşkanı Akıncı, seçim için hukuk bürosu oluşturdu

AKINCI ADAYLIK KARARINI ÇARŞAMBA AKŞAMI AÇIKLIYOR

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 26 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin adaylık kararını Çarşamba akşamı halkla paylaşıyor. Akıncı, seçim süresince kendisiyle çalışmak üzere gönüllü hukukçulardan oluşacak bir hukuk bürosu kurulmasına karar verdi.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu çerçevede hazırlık çalışmaları başlatıldı.

Seçim süreci boyunca gerekli durumlarda hukuki görüş verecek olan hukuk bürosunun, “aynı zamanda sosyal medyada şimdiden işaretleri görülen çirkin karalamalar ve iftiralara karşı da her türlü hukuki girişimi yapacağı” belirtildi.

Akıncı, adaylık kararını Çarşamba saat 19.00’da Lefkoşa Elysium Park’ta “Güven ve Kararlılık Gecesi” adıyla düzenlenecek etkinlikte açıklayacak.

Son Güncelleme: 03.02.2020 16:07
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Mustafa AkıncıMustafa Akıncı
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