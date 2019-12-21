Cumhurbaşkanı Akıncı Satranç Turnuvası açılışını yaptı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Akıncı, eski milletvekili, belediye başkanı, spor insanı, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi liderlerinden Ziya Rızkı’nın 100’üncü doğum yılı anısına, Ziya Rızkı Vakfı ve Satranç Eğitim Merkezi tarafından Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda düzenlenen 2020 Girne Satranç Turnuvası’nın sembolik ilk hamlesini yaparak, turnuvanın açılışını gerçekleştirdi.

“ZİYA RIZKI DEMEK HALKA DÜRÜSTLÜK VE ŞEVKLE HİZMET ETMEK DEMEK”

Cumhurbaşkanı Akıncı, burada yaptığı konuşmada, Ziya Rızkı Vakfı ve Satranç Eğitim Merkezi’ne, güçlerini birleştirip düzenledikleri güzel etkinlik nedeniyle teşekkür etti.

Toplumsal varoluş mücadelesinin en değerli isimlerinden Ziya Rızkı’nın herhangi bir maddi menfaat ve makam beklemeden halkı için ömrü boyunca yapmış olduğu hizmetlere vurgu yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Ziya Rızkı demek halka dürüstlük ve şevkle hizmet etmek demek” diye konuştu.

Ziya Rızkı’nın herkesin “Ziya Babası” olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı, rahmetli Ziya Rızkı ile sosyal demokrasi mücadelesinde birlikte yol arkadaşlığı yaptıklarını ifade etti.

Ziya Rızkı’nın, Kıbrıs Türkü’nün en zor dönemlerde topluma liderlik ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, “Ziya Rızkı’nın, serdarlığı, belediye başkanlığı döneminde yaptığı liderlik, siyasette yaptığı önderlik her zaman saygıyla anılacaktır. Doğumunun yüzüncü yılında onu bir kez daha saygıyla, rahmetle, özlemle anıyorum. Ziya Rızkı’yı her zaman arıyoruz. O’nun bize öğrettiği değerleri anarken yaptıklarından bir şeyler öğreniyor ve öğretiyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Ziya Rızkı’nın hiçbir zaman unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğinin altını çizdi.

“SATRANÇ, BİR YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GETİRİLMELİ”



Konuşmasının devamında satrancın bireylerin düşünsel yetilerine yaptığı olumlu katkılara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, satrancın bir yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini belirtti.Düşünmeye zaman ayrılmasının gerekliliğine de işaret eden Cumhurbaşkanı, “Düşünmeye daha fazla zaman ayırsak karar alma aşamasında daha çabuk hareket edebileceğiz. Satrançta, plan yapmayı, strateji geliştirmeyi, bir hamle yaparken birkaç hamle sonrasını düşünmeyi öğreniyorsunuz. Bu, gerçek hayatta sizlere çok gerekli olacaktır” dedi.Cumhurbaşkanı Akıncı, konuşmasının ardından turnuvanın sembolik ilk hamlesini yaparak turnuvayı başlattı. Cumhurbaşkanı Akıncı, daha sonra Akdeniz Spor Birliği basketbol takımının antrenmanını ziyaret ederek, sporcu ve antrenörlerle sohbet etti.

“ZİYA RIZKI TÜM GÖREVLERİNİ HALKI İÇİN YAPTI”

Ziya Rızkı Vakfı Başkanı Ceyhun Birinci de konuşmasında, Ziya Rızkı’nın yaşamından ve mücadele yıllarından örnekler verdi. Ziya Rızkı’nın çok yönlü bir insan olduğunu dile getiren Birinci, toplumsal mücadele yıllarında Rızkı’nın topluma verdiği hizmetlerin altını çizdi.

Ziya Rızkı’nın tüm görevlerini halkına hizmet için yaptığını kaydeden Birinci, Rızkı’nın yaptığı tüm işlerde başarılı olduğunu belirtti. Satranç Eğitim Merkezi Kurucu Başkanı Suat Nailer de, satrancın düşünsel gelişime yaptığı katkılara konuşmasında değindi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı olduğu dönemde düzenlediği turnuvalarla satranca yaptığı büyük katkıya işaret eden Nailer, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı liderliğinde Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yürütülen çevre faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Nailer, kendilerinin de çevre bilinci yüksek bireyler yetiştirmeye yönelik çevre faaliyetlerinde bulunduklarını kaydetti.

