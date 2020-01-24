banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122142
ALTIN
300.828
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7778
EURO
6.5530
Cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihi kesinleşti
Gazimağusa'da korkutan kaza! 3 yaralı
YİNE KAZA!
Tomak tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Polis'ten kaçak et operasyonu...
3 TON KAÇAK ET

Cumhurbaşkanı Akıncı Polatpaşa İlkokulu'nda iklim değişikliği eğitimini izledi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında Polatpaşa İlkokulu’nda verilen “İklim Değişikliği” konulu eğitimi yerinde izledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı Polatpaşa İlkokulu'nda iklim değişikliği eğitimini izledi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında Polatpaşa İlkokulu’nda verilen “İklim Değişikliği” konulu eğitimi yerinde izledi.

24 Ocak 2020 Cuma 14:07
Cumhurbaşkanı Akıncı Polatpaşa İlkokulu'nda iklim değişikliği eğitimini izledi

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında okullardaki “İklim Değişikliği” konulu eğitimler devam ediyor.

Gazimağusa Polatpaşa İlkokulu’nda, Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz tarafından su ve enerji tasarrufu ile iklim değişikliği konusunda uygulamalı eğitim verildi.

İlkokul öğrencileri arasında iklim değişikliği farkındalığının artırılması; ülke genelinde enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında alışılagelmiş davranışların değiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan eğitimde, öğrencilere iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele konularında bilgi aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte okulu ziyaret ederek, eğitimi yerinde izledi.

Cumhurbaşkanı ve eşi Meral Akıncı, okula gelişinde, Polatpaşa İlkokulu Müdürü Mehmet Erbil Taşer ve öğretmenler tarafından karşılandı.

“ÖĞRENMEK YETERLİ DEĞİL, ÖĞRENDİKLERİMİZİ UYGULAMAMIZ LAZIM”

Eşi Meral Akıncı ile birlikte “İklim Değişikliği” konulu eğitimin verildiği sınıfı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Prof. Dr. Şerife Gündüz’ün öğrencilere verdiği eğitimi dinledi, çocuklara öğrendikleri konular hakkında sorular sordu, öğrencilerle çevre farkındalığı ve iklim değişikliği hakkında sohbet etti.

“Aferin çocuklar, çok güzel öğrenmişsiniz. Öğrenmek yeterli değil, öğrendiklerimizi uygulamamız lazım” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, iklim değişikliğinin neden olduğu çevresel felaketlere değinerek, dünyanın geleceğinin çocukların elinde olduğunu söyledi.

Çocukları çok sevdiklerini, iyi yetişmeleri için uğraş verdiklerini ve çocuklarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sizler bizim geleceğimizsiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nın çocuk haklarıyla ilgili hazırladığı “Haklarımı Biliyorum” kitabının ardından, çocukların çevre sorumluluklarını anlatan yeni bir kitabın hazırlandığını, yakında çocukların elinde olacağını söyledi.

banner317
Cumhurbaşkanı Akıncı’ya çeşitli konularda yoğun soru yönelten çocuklar, çevre konusunda hazırladıkları şiiri okudu.

TEMİZ DÜŞÜN PROJESİ İÇİN ŞARKI BESTELENDİ

Eğitimin ardından okul bahçesinde toplanan öğrenciler, Temiz Düşün Projesi için bestelenen ve Ayşe Güler Akın’ın seslendirdiği “Senin adın mucize olsun çocuk” şarkısını hep birlikte söyledi.

Sözlerini Şirin Zaferyıldızı’nın yazdığı şarkının bestesi Mustafa Tozakı tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Senin adın mucize olsun çocuk” şarkısı ile Temiz Düşün Projesi’ne önemli bir katkı yapıldığını, şarkının dilden dile dolaşacağını belirterek, şarkının sözünü yazan, besteleyen ve seslendirenleri kutladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı, daha sonra, öğretmenlerle bir araya geldi.

TEMİZ DÜŞÜN YEŞİL OKULLAR PROJESİ’NİN AMACI

TÜBİTAK tarafından iklim değişikliği konusunda hazırlanan kitapların da dağıtıldığı etkinlikte, öğrencilere su ve enerji tasarrufu ve iklim değişikliğiyle ilgili bilgi verildi.

“Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi”, ilkokul öğrencileri ile öğretmenleri arasında iklim değişikliği farkındalığının artırılması; ada genelinde enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında alışılagelmiş davranışların değiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında yürütülen eğitim çalışmalarında, enerji tasarrufu, çevre koruma, su tasarrufu yöntemleri, iklim değişikliği, enerji çeşitleri, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm konuları ele alınıyor.

Cumhurbaşkanlığı’nın KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve Güvenir Vakfı ile iş birliğiyle sürdürdüğü projede, ilkokullardaki eğitimler Prof. Dr. Şerife Gündüz ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Danışmanı İlkşen Varoğlu Atik ile KKTC Cumhurbaşkanlığı Çevre Teknik Komitesi Üyeleri ve çevre eğitimi alanında doktora çalışmaları devam eden uzmanlar tarafından veriliyor. Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi, KKTC genelinde altı bölgede sürdürülüyor.

Son Güncelleme: 24.01.2020 17:24
Anahtar Kelimeler:
Polatpaşa İlkokulunda Iklim Değişikliği Eğitimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Pilli: “‘ülkemizde Şu Anda Korona Virüsü Vakası Yok”
Sağlık Bakanı Pilli: “‘ülkemizde Şu Anda Korona Virüsü Vakası Yok”
Fırtınadan dolayı kökünden sökülen ağaç bir aracın üstüne düştü
Fırtınadan dolayı kökünden sökülen ağaç bir aracın üstüne düştü
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Düşünce Platformu’nun Aylık Olağan Sohbet Toplantısına Katıldı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Düşünce Platformu’nun Aylık Olağan Sohbet Toplantısına Katıldı
Ktkd Genel Başkanlığı’na Ahmet Zeki Bulunç Getirildi
Ktkd Genel Başkanlığı’na Ahmet Zeki Bulunç Getirildi
Uluslararası temel kamp liderliği eğitimi programı başladı
Uluslararası temel kamp liderliği eğitimi programı başladı
DAÜ BTYO öğrencileri Gazimağusa’nın tarihi mekanları için mobil uygulama tasarladı
DAÜ BTYO öğrencileri Gazimağusa’nın tarihi mekanları için mobil uygulama tasarladı
LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi “Yaşama Dair” adlı fotoğraf sergisi düzenledi
LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi “Yaşama Dair” adlı fotoğraf sergisi düzenledi
Girne Müzesi’nde ilk sergi açılıyor
Girne Müzesi’nde ilk sergi açılıyor
İçişleri Bakanlığı Boğaztepe’deki bir evin işgali ile ilgili haberi yalanladı
İçişleri Bakanlığı Boğaztepe’deki bir evin işgali ile ilgili haberi yalanladı
Telekomünikasyon Dairesi'nden duyuru
Telekomünikasyon Dairesi'nden duyuru

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim