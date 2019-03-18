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Cumhurbaşkanı Akıncı Peace and Sport Organizasyonu Başkanı Joël Bouzou ile görüştü

Cumhurbaşkanı Akıncı Peace and Sport Organizasyonu Başkanı Joël Bouzou ile görüştü

18 Mart 2019 Pazartesi 21:31
Cumhurbaşkanı Akıncı Peace and Sport Organizasyonu Başkanı Joël Bouzou ile görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Peace and Sport Organizasyonu Başkanı Joël Bouzou ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.  

Cumhurbaşkanı Akıncı kabulde Bouzou’ya, Peace and Sport’un Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina futbol takımlarının Pile’deki ara bölgede planlanan dostluk maçının en başta planlandığı şekilde, ara bölgede yapılması durumunda katılmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit etti. 

Görüşmede Peace and Sport Organizasyonu Başkanı Joël Bouzou da, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu konudaki anlayışla karşıladığı hassasiyetini bildiklerini ve BM yetkilileri ile görüşerek maçın ara bölgede oynanması için yeni bir girişim yapacağını belirtti.

Son Güncelleme: 19.03.2019 00:48
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