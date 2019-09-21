Cumhurbaşkanı Akıncı, Pazartesi Newyork’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, pazartesi sabahı New York'a gitmek üzere adadan ayrılacak.
Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkeden ayrılmadan önce saat 08.15’te Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı da düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Kurul çalışmaları nedeniyle gerçekleştireceği New York ziyaretinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Akıncı’nın, temaslarını tamamlamasının ardından 2 Ekim Çarşamba günü adaya dönmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, pazartesi sabahı New York'a gitmek üzere adadan ayrılacak.